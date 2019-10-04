خاص الإسماعيلي: الفوز على دجلة سبيلنا لاستعادة التوازن

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 - 17:24

كتب : ياسر الشريف

عبد الرحمن مجدي - الإسماعيلي - أهلي بنغازي

يرى صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي أن مواجهة فريق وادي دجلة صعبة ومهمة.

ويلتقي الإسماعيلي مع دجلة غدا السبت ضمن لقاءات الأسبوع الثالث لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال المنياوي لـFilGoal.com: "نسعى للفوز حتى نستعيد التوازن بعد الهزيمة من المصري".

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وأكمل "لاعبو الفريق لديهم الرغبة والتصميم على استعادة هذا التوازن وتعويض تلك الهزيمة التي حدثت نتيجة أسباب عديدة لم يكونوا هم وراءها، وهذا ما يحاولوا إثباته".

وأتم مدير الكرة "كل اللاعبين جاهزين ومستعدين للقاء وسوف يختار المدير الفني وجهازه المعاون التشكيل المناسب لتلك المواجهة الصعبة".

وتجمد رصيد الإسماعيلي عند 3 نقاط في المركز السابع بعد الهزيمة من المصري في دربي القناة 3-1.

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