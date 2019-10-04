أوباميانج يصف المدير التنفيذي لـ بوروسيا دورتموند بالمهرج

وصف الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال الإنجليزي، يواكيم فاتسكه المدير التنفيذي لبوروسيا دورتموند الألماني بـ "المهرج" بعدما قال الأخير أن سبب انتقاله هو المال.

فاتسكه هاجم أوباميانج عقب انتقاله من فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا إلى أرسنال الذي يلعب في الدوري الأوروبي.

وقال فاتسكه لصحفية ألمانية: "بالطبع من الصعب الإبقاء على لاعب أمام الأموال، البعض يرحل بسبب الأموال، أنه في فريق لا يشارك في دوري أبطال أوروبا منذ سنوات".

وتابع "من المحتمل أن يكون أوباميانج متحمسا عن رؤية رصيده المصرفي، لكنه سيشعر بالحزن لأنه يضطر لمشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء من شاشات التلفزيون".

الجابوني رد على فاتسكه قائلا: "من الأفضل لك أن لا تتحدث عن كيفية رحيلي عن دورتموند، أنت مهرج".

وأتم صاحب الــ 49 هدفا مع الجنرز "أتذكر تلك المرة التي قال فيها لن نبيع عثمان ديمبيلي إلا بأكثر من 100 مليون يورو، أنت أول من حصل على المال لذلك لا تتحدث عن الأمر من فضلك، أتركني وحيدا من فضلك".

الجابوني سجل 98 هدفا في 144 مباراة بقميص بوروسيا دروتموند ورحل عن صفوف الفريق مقابل 60 مليون جنيه إسترليني في يناير 2018 في صفقة قياسية.

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