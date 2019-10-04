هاني سعيد: أمر واحد ينقصنا فقط للمنافسة على لقب الدوري

يرى هاني سعيد لاعب وسط ومدافع فريق مصر للمقاصة إن فريقه يمتلك كل الإمكانيات للمنافسة على لقب الدوري المصري.

المقاصة انتصر بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الأولى أمام أسوان، قبل أن يخسر بهدف أمام الزمالك.

وقال هاني سعيد: "إذا نظرت لمجموعة اللاعبين التي نمتلكها في فريقنا، فلا ينقصنا أي شيء".

وأضاف في تصريحاته مع قناة تايم سبورتس "نلعب على هدف وهو إنهاء الدوري في مركز محترم".

وأوضح "نجحنا سابقا في إنهاء الدوري في مركز الوصافة، فلماذا لا نلعب على لقب الدوري؟ نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وجهاز فني محترم ومجلس إدارة يوفر كل شيء لنا".

وأردف "ينقصنا فقط تصديق اللاعبين لقدراتهم وإمكانية منافستنا على لقب الدوري. هذا فقط ما ينقصنا".

وعن لقاء الزمالك، قال هاني سعيد: "لعبنا بأداء دفاعي جيد ولكن لم نظهر هجوميا بالشكل المطلوب".

واستدرك "كذلك الزمالك لم يصنع أي فرص على مرمانا باستثناء الهدف، النتيجة الأفضل في المباراة كانت التعادل".

وأكمل حديثه قائلا: "نفذنا التعليمات الدفاعية بشكل جيد جدا ولكننا لم نخرج بالكرة بالشكل المطلوب وهذا أثر علينا".

وبعد تصريحات هاني سعيد عن إمكانية منافسة فريقه على لقب الدوري، هل تعلم من توج بالدوري في هذه المواسم؟

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