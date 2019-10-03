حازم إمام يرد على ميتشو: أداء الزمالك لم يتحسن بعد مشاركة بوطيب

رد حازم إمام نجم الزمالك الأسبق ومحلل قناة "أون سبورت" على تصريحات ميلوتين سيردويفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك بأن أداء الفريق تحسن بعد مشاركة خالد بوطيب.

الزمالك فاز بشق الأنفس على نظيره الفيومي بفضل هدف أحمد السيد "زيزو"، ليكتب ما لم يحدث منذ 16 عاما (طالع التفاصيل).

وميتشو قال بعد المباراة إن الأداء كان أفضل بعد مشاركة بوطيب بدلا من إمام عاشور، وهو ما يرى عكسه الثعلب الصغير.

وقال حازم خلال تحليله اللقاء: "ميتشو قال إن أداء الزمالك تحسن بعد مشاركة بوطيب ولكن هذا لم يحدث، لو كنت مكانه لأخرجت بوطيب وأشركت لاعب آخر إلى جوار (أشرف) بنشرقي".

وأوضح "ليس لدي مشكلة في مشاركة بوطيب كرأس حربة إلى جوار مصطفى محمد ولكن ليس كصانع الألعاب لأنه ليس مركزه".

وأشار "بنشرقي لم يستطع إكمال مراوغة واحدة وتمريراته كانت تُقطع مثل بوطيب و(فرجاني) ساسي، كذلك طارق حامد ظهر عليه الإرهاق".

وأكمل "من الناحية الهجومية يجب أن يكون صانع ألعاب الزمالك مهاري وسريع في اتخاذ القرار على النقيض من بوطيب".

وأتم مشيدا بصاحب هدف اللقاء الوحيد "زيزو استغل حالة اندفاع المقاصة في مشهد معين لينهي المباراة بعد قرار ومجهود رائع".



















































































































































































وأشاد طه إسماعيل نجم الأهلي الأسبق في تحليله بأسلوب أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للمقاصة، لكنه أشار لافتقاد الفريق "الصبر التكيتيكي" وهو ما عرضه للخسارة.

وقال إسماعيل: "المقاصة فقد الصبر على أسلوبه بعدما كان في الشوط الاول متقاربا ومتماسكا وأغلق المساحات على الزمالك".

وأوضح "لكن في الشوط الثاني تعجلوا وتخلوا عن أسلوبهم ما جعل المساحات الكبيرة تظهر مع هدف زيزو الذي انطلق مسافة 20 مترا بكل أريحية".

أحمد سيد زيزو إخترق مسافة طويلة من منتصف الملعب ولم يواجه أي لاعب من المقاصة حتى سجل الهدف الأول pic.twitter.com/8Y9UEg4oFq — FilGoal (@FilGoal) October 3, 2019

ولفت إلى "الزمالك صبر على أسلوبه ولذلك حقق الفوز على عكس المقاصة الذي كان يجب أن يجازف مع نهاية المباراة وليس في أول ربع ساعة من الشوط الثاني".

واختتم "الزمالك هاجم طوال الوقت وفي الشوط الثاني وجد مساحات لم تتوفر بالشوط الأول. في هذه المباريات الصبر مفتاح الفوز".

رائعة زيزو كتبت رقما لم يحدث لـ الزمالك منذ 5872 يوما.

لم ينجح الزمالك في حصد 6 نقاط من أول مواجهتين متتاليتين في الدوري المصري منذ موسم 2003-04 وقتها فاز على غزل المحلة 5-0 ثم القناة 3-1.

ومنذ موسم 2003-04 ولم ينجح الفارس الأبيض في حصد 6 نقاط من أول مباراتين في الدوري – في بطولة تقام بالنظام الحالي وليس نظام المجموعتين-، قبل أن يقرر زيزو قهر تلك العقدة.

عقدة استمرت 16 عاما و4 أسابيع وقرر زيزو أن يقضي عليها، ليوقف رصيد المقاصة عند 3 نقاط.

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