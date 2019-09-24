مرحبا بكم في أولى حلقات بودكاست "الدوري ع الهادي" الذي يناقش كل الأمور ويطرح الأسئلة الكبيرة حول الدوري المصري.

الحلقة الأولى من "الدوري ع الهادي" تناقش الأسماء التي وضعتها الجولة الأولى على طاولة حسام البدري المدير الفني للمنتخب.

بجانب نداء قد يحسن شكل الدوري المصري إلى جمال الغندور رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة.

البودكاست مقدم لكم من FilGoal.com.. استمعوا إلى محررنا فادي أشرف.

اقرأ أيضا

في الجول يكشف سبب عدم اعتماد تصويت مصر بجائزة الأفضل

اتحاد الكرة يسأل فيفا أين صوت مصر في جائزة الأفضل.. ويكشف مفاجأة

ضحايا الحياة – القديس كاستيليو

غريب يكشف لـ في الجول كواليس تصويته في جائزة فيفا

أول تعليق من صلاح بعد أزمة تويتر

حصاد الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي