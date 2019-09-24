خاص بودكاست في الجول - الدوري ع الهادي (1).. أسماء على طاولة البدري ونداء للغندور

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019 - 22:16

كتب : فادي أشرف

بودكاست الدوري ع الهادي

مرحبا بكم في أولى حلقات بودكاست "الدوري ع الهادي" الذي يناقش كل الأمور ويطرح الأسئلة الكبيرة حول الدوري المصري.

الحلقة الأولى من "الدوري ع الهادي" تناقش الأسماء التي وضعتها الجولة الأولى على طاولة حسام البدري المدير الفني للمنتخب.

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بجانب نداء قد يحسن شكل الدوري المصري إلى جمال الغندور رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة.

البودكاست مقدم لكم من FilGoal.com.. استمعوا إلى محررنا فادي أشرف.

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