غريب: رمضان الوحيد بالمنتخب الأوليمبي المؤهل للعب تحت ضغط جماهيري

الخميس، 03 أكتوبر 2019 - 16:54

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - مصر

يرى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أن رمضان صبحي لاعب الأهلي يتميز بأمر مختلف عن باقي زملائه في المنتخب.

وأوضح غريب "أي لاعب في المنتخب الأوليمبي باستثناء رمضان صبحي الذي شارك في كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم، لم يظهر في احتكاك قوي تحت ضغط عصبي وجماهيري من أجل الفوز ببطولة".

وأضاف عبر إذاعة (أون سبورت إف إم) "لاعبو المنتخب الأوليمبي نجوم بأنديتهم ولا يمكن لفرقهم الاستغناء عنهم، ولفتوا إليهم الأنظار مؤخرا بعد إهمالهم لفترة".

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وتابع "أتمنى أيضا رؤية كريم وليد "نيدفيد" ومحمد محمود في الملعب، هذا رجاء لمدربي الأندية بضرورة منح لاعبي المنتخب الأوليمبي فرصة أكبر في المشاركة بالمباريات المحلية".

وأشار المدير الفني للمنتخب الأوليمبي "أعمل مع هؤلاء اللاعبين على مدار 8 أجندات دولية لعبنا خلالها 17 مباراة مع مدارس كروية مختلفة من أوروبا وآسيا وإفريقيا".

واختتم تصريحاته "إذا تأهلنا للأولمبياد ستكون المنافسات أواخر يونيو 2020، بينما ستكون هناك أجندة دولية للمنتخب الأول الذي سيحتاج مديره الفني حسام البدري عدد من لاعبي المنتخب الأوليمبي وهذا حقه".

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