تعرف على تقييم صلاح أمام سالزبورج من الصحف الإنجليزية "الأفضل بفارق ضئيل"

كان محمد صلاح نجم ليفربول في يومه أمام سالزبورج الذي صمد أمام الريدز قبل الخسارة بنتيجة 3-4 بدوري أبطال أوروبا، فكيف كان تقييمه من قبل الصحف الإنجليزية.

وسجل صلاح هدفين ضمن رباعية حقق بها ليفربول الفوز الأول في البطولة التي يحمل لقبها.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام سالزبورج حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 8 و9 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ8 درجات من عشرة كأفضل لاعبي الفريق.

ساديو ماني جاء تقييمه أقل من صلاح بفارق ضئيل للغاية، إذ حصل على 7.9 درجة، أما روبرتو فيرمينو فنال 7.6 درجة من عشرة.

بتلك النتيجة حصد ليفربول أول ثلاث نقاط له في البطولة واحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 6 أهداف، 4 في الدوري الإنجليزي و2 في دوري الأبطال.

























































اختر تشكيل ليفربول المثالي

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