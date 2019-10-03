تشكيل الزمالك المتوقع – ميتشو يفاضل بين خطتين ضد مصر للمقاصة

الخميس، 03 أكتوبر 2019 - 10:39

كتب : محمد حسين مصطفى

الزمالك - المقاصة - شيكابالا - فرجاني ساسي

يفاضل الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك بين خطتين حينما يواجه مصر للمقاصة في الجولة الثانية للدوري المصري.

ثنائي هجومي أم ثلاثي خلف مهاجم وحيد؟ سؤال يبحث ميتشو له عن إجابة قبل مواجهة المقاصة.

في حال اختار ميتشو الخيار الأول، سيكون خالد بوطيب سلاحه بجوار مصطفى محمد، أمام طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأشرف بنشرقي.

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الخيار الثاني سيعني مشاركة محمد أوناجم في محل بوطيب، مع وجود مصطفى محمد كمهاجم وحيد.

بالتالي، يكون تشكيل الزمالك المتوقع..

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: حمدي النقاز – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – شيكابالا – أشرف بنشرقي – محمد أوناجم (خالد بوطيب)

الهجوم: مصطفى محمد

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