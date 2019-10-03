ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن صلاح بعد لقاء سالزبورج رغم الإنجاز التاريخي للإنجليز

وجد محمد صلاح نجم ليفربول مكانا لنفسه على صدر أغلفة الصحف الإنجليزية بعد قيادة ليفربول لفوز مثير في دوري أبطال أوروبا، رغم تحقيق فتاة إنجليزية لإنجاز تاريخي.

وسجل صلاح هدفين ضمن الفوز بنتيجة 4-3 على سالزبورج، ليحقق به ليفربول الفوز الأول في البطولة التي يحمل لقبها.

في الوقت نفسه فازت الإنجليزية دينا أشر سميث بلقب سباق العدو فى بطولة العالم لألعاب القوى لتصبح أول امرأة بريطانية تفوز بالميدالية الذهبية في هذا السباق.

أشر سميث احتلت جزء كبيرا من أغلفة صحف إنجلترا، كما نال صلاح بعض الإشادة.

ويستعرض FilGoal.com عناوين صحف إنجلترا والتي تصدرها صلاح مع أشر سميث.

ستار: دقيقة سحرية "ماجيك مو مينت"

صلاح يسجل بعد إهدار ليفربول للتقدم بثلاثية

أي سبورت: صلاح يسجل هدف الفوز في مهرجان أهداف بأنفيلد

ذا جارديان: ليفربول ينقذ نفسه بعد إثارة كبيرة أمام سالزبورج

تايمز: ليفربول يفقد التقدم بثلاثية نظيفة ولكنه يفوز في النهاية

ميرور: لن ترقص الفالس وحدك أبدا

صلاح وماني وروبرتسون يساعدون ليفربول للنجاة من رعب سالزبورج

ديلي ستار: ها نحن ذا "هير وي مو"

إكسبرس: ليفربول يفوز لكن بدون رقص الفالس

بتلك النتيجة حصد ليفربول أول ثلاث نقاط له في البطولة واحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 6 أهداف، 4 في الدوري الإنجليزي و2 في دوري الأبطال.

























































اختر تشكيل ليفربول المثالي

طالع أيضا

مؤتمر فايلر: لا أريد الاستعجال على التشكيل.. وهذا سبب تبديل محمد هاني

فايلر يواصل عزف سيمفونياته.. الأهلي يُدمر الإنتاج برباعية

صلاح: كان علينا تسجيل الهدف الرابع قبل تعادل سالزبورج لكن أهم شيء الفوز

بالفيديو – لا فوز في كامب نو يا إنتر.. ثورة سواريز تقود برشلونة للفوز

قائمة الزمالك - عودة عبد الغني وثنائي الوسط أمام المقاصة