ماركيزيو معلقا حذائه: لم أعد قادرا على الوفاء بوعدي

الخميس، 03 أكتوبر 2019 - 16:31

كتب : نادر عيد

ماركيزيو

بعد صراع طويل مع الإصابات، لم يجد كلاوديو ماركيزيو حلا سوى اعتزال كرة القدم، لم تعد قدماه قادرتين على الركض فوق العشب الأخضر ليقرر مغادرة الملعب وهو في سن الـ33.

كلاوديو ماركيزيو

النادي : معتزل

بنبرة حزينة، أعلن اللاعب الإيطالي اعتزاله يوم الخميس عبر حسابه الرسمي في تويتر.

قال لاعب الوسط السابق ليوفنتوس وإمبولي وزينيت سان بطرسبرج:"وعدت الطفل الذي كان حلمه أن يكون لاعب كرة قدم. كدت أواصل اللعب إلى أن شعرت بصعوبة دخول الملعب. لم أعد قادرا على الوفاء بوعدي، لهذا أفضل التوقف. لذا، شكرا للحلم، منحتني القوة، النجاح والبهجة".

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إصابة في الركبة أجبرت ماركيزيو على المشاركة في 15 مباراة فقط مع زينيت في الموسم الماضي.

منذ موسم 2015-2016 ويعاني ماركيزيو من إصابة في الركبة لم يتعاف منها نهائيا، لينضم إلى قائمة طويلة من النجوم أجبرتهم الإصابة على الجلوس في مقاعد المتفرجين مثل ماركو فان باستن وجاست فونتين وإيمانويل بوتي وبيير لويجي كازيراجي.

وارتدى ماركيزيو شعار يوفنتوس منذ نعومة أظافره إلى 2018.

وتوج مع الفريق بـ15 لقبا وفاز في الموسم الماضي بالدوري الروسي.

ودافع ماركيزيو عن قميص إيطاليا في 55 مباراة وشارك مع الفريق في كأس العالم 2010 و2014 ويورو 2012 التي خسرها في النهائي أمام إسبانيا.

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