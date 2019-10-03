قال تالا فال مدير إدارة الإعلام في نادي وأكاديمية جينيراسيون فوت السنغالية إن فريقه تلقى دعوة لحضور قرعة دور المجموعات من دوري الأبطال، مشددا على أنهم ينتظرون قرارا نهائيا بإعلانهم متأهلين لذلك الدور على حساب الزمالك، وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح فال لـFilGoal.com قائلا: "نعم تلقينا دعوة من الاتحاد الإفريقي لحضور قرعة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "القرار الذي نتوقعه؟ التأهل مباشرة لدور المجموعات".

وواصل "لا يمكن أن يطلب منا الكاف حضور القرعة ثم يطلب منا بعد ذلك إعادة المواجهة".

واستطرد "إن طبقنا القواعد سنفوز مباشرة، تمت دعوتنا لحضور القرعة وليس إعادة المباراة".

وستقام قرعة دور المجموعات يوم الأربعاء 9 أكتوبر في فندق بالقاهرة وبعدها قرعة الدور الإقصائي بالكونفدرالية، وفي حالة تأهل الزمالك سيكون ضمن التصنيف الثاني، أما جينيراسيون فوت فسيكون في التصنيف الرابع.

وعلم FilGoal.com أن دعوة حضور القرعة ترسل بشكل أوتوماتيكي إلى الأندية الـ32 من دوري الأبطال والـ16 في الكونفدرالية، ما يعني أن الزمالك بشكل طبيعي قد وصلته دعوة مماثلة.

وتابع "لا يمكن أن يتواجد فريقان معا متأهلان من هذه المواجهة".

وأكمل "احترمنا وطبقنا القواعد، ولدينا دعم من العالم أجمع، كما أننا نعتمد على دعوة المباراة".

ماذا لو جاء قرار الكاف بإعادة المباراة، كيف سيتصرف فريقكم؟ "ننتظر لنرى ما سيحدث بعد ذلك سنتصرف!!".

واستطرد ردا على موقف الزمالك: "إن تم إرسال خطاب بشكل متأخر أو بعد الدعوة الرسمية للمباراة فلا يمكن اعتماده".

وأضاف "من قرر تغيير ملعب اللقاء وأرسل الخطاب الثاني لا يمتلك القوة ولا حتى الصلاحيات لكي يكون قادرا على إعادة تغيير مكان المباراة أو برنامج المباراة".

الأزمة منذ البداية

أنهى صالح قدري مراقب مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت المواجهة، معلنا فوز الزمالك اعتباريًا بنتيجة 3-0، حسبما أعلن الزمالك عبر موقعه الرسمي.

الزمالك كان مقررا أن يستضيف جينيراسيون فوت السنغالي على استاد برج العرب الأحد في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، لكن الفريق الضيف لم يظهر، ليعتبره المراقب المالي منسحبا. (طالع التفاصيل)

الأزمة انفجرت عندما نُقلت المباراة من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب، وتغيير موعدها من السبت 28 سبتمبر إلى 29 سبتمبر، قرار اعتمده الاتحاد الإفريقي بخطاب رسمي أبرزته إدارة الزمالك، ولم توافق عليه بعثة جينيراسيون فوت.

البعثة السنغالية تمسكت بلعب المباراة مساء السبت 28 سبتمبر في القاهرة، بل توجهت إلى بتروسبورت للتدرب ليلة المباراة دون أن يُسمَح لهم بذلك، إذ لم يحجز الزمالك الملعب.

في اليوم التالي –مساء السبت- توجهت البعثة مجددا إلى بتروسبورت للعب المباراة، وبالطبع عادوا إلى فندق الإقامة دون أن يتحقق ذلك.

صباح الأحد، غاب ممثل جينيراسيون فوت عن الاجتماع الفني قبل المباراة، وحضر المراقب وممثل الزمالك فقط.

في المساء، واصل جينيراسيون فوت الغياب، واكتفى لاعبو الزمالك بالتسخين والتقاط الصور التذكارية قبل المباراة التي لن تقام.

وبعد إلغاء المباراة رسميا، بدأ لاعبو الزمالك في التدرب بشكل طبيعي، استعدادا لمباراة مصر للمقاصة يوم 3 أكتوبر المقبل على استاد برج العرب.

وأصدر الاتحاد الإفريقي بيانا رسميا حول لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، أشار من خلاله إلى "دراسة الموقف بالكامل، على أن يصدر المزيد من المعلومات قريبا". (طالع التفاصيل)

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