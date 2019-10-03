مران الأهلي – 4 جلسات وتقسيمة كرة.. وتدريبات خفيفة للشناوي

أدى لاعبو النادي الأهلي مرانهم الصباحي اليوم الخميس، استعدادا لمباراة أسوان المقبلة في الدوري.

المران شهد ثلاثة اجتماعات. الأول بين سيد عبد الحفيظ وريني فايلر المدير الفني للفريق، من أجل التنسيق لمباراة أسوان المقبلة، وذلك في حضور سامي قمصان المدرب المساعد وشعيب شعيب المحلل الفني.

ريني فايلر عقد جلسة ثانية مع رمضان صبحي نجم الفريق، قبل أن يجتمع بعدها بعلي لطفي الحارس البديل للأهلي.

وكانت الجلسة الأخيرة بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ونادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي، والذي حضر المران.

من جهة أخرى، أدى محمد الشناوي حارس الفريق جلسة في الجيمانيزيوم، فيما خصص بينكلي مدرب أحمال الأهلي، فقرة أحمال بدنية بالركض في اتجاه عقارب الساعة وعكسها.

ثم أجرى اللاعبون غير الأساسيين تقسيمة كرة خفيفة في نهاية المران.

الأهلي فاز على الإنتاج الحربي بأربعة أهداف مقابل لا شيء مساء أمس الأربعاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

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