مران الأهلي – 4 جلسات وتقسيمة كرة.. وتدريبات خفيفة للشناوي

الخميس، 03 أكتوبر 2019 - 12:25

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

أدى لاعبو النادي الأهلي مرانهم الصباحي اليوم الخميس، استعدادا لمباراة أسوان المقبلة في الدوري.

المران شهد ثلاثة اجتماعات. الأول بين سيد عبد الحفيظ وريني فايلر المدير الفني للفريق، من أجل التنسيق لمباراة أسوان المقبلة، وذلك في حضور سامي قمصان المدرب المساعد وشعيب شعيب المحلل الفني.

ريني فايلر عقد جلسة ثانية مع رمضان صبحي نجم الفريق، قبل أن يجتمع بعدها بعلي لطفي الحارس البديل للأهلي.

أخبار متعلقة

مدرب الأهلي يوضح موقف الثلاثي المصاب.. ولماذا يشارك أجايي أكثر من صلاح محسن أشياء تعلمناها من انتصار الأهلي الرباعي على الإنتاج.. سر لعبة رمضان الأهلي يتدرب غدا دون راحة استعدادا لأسوان الأهلي: لا نفهم سر مواجهة أسوان عصرا

وكانت الجلسة الأخيرة بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ونادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي، والذي حضر المران.

من جهة أخرى، أدى محمد الشناوي حارس الفريق جلسة في الجيمانيزيوم، فيما خصص بينكلي مدرب أحمال الأهلي، فقرة أحمال بدنية بالركض في اتجاه عقارب الساعة وعكسها.

ثم أجرى اللاعبون غير الأساسيين تقسيمة كرة خفيفة في نهاية المران.

الأهلي فاز على الإنتاج الحربي بأربعة أهداف مقابل لا شيء مساء أمس الأربعاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

طالع أيضا

مدرب الأهلي يجيب.. لماذا يشارك أجايي أكثر من صلاح

تعرف على تقييم صحف إنجلترا لصلاح أمام سالزبورج

كلوب ينتقد دفاعه أمام سالزبورج

مواعيد مباريات الخميس.. الزمالك وبيراميدز يلعبان في الدوري

ميسي: لا مشكلة مع جريزمان

سر لعبة رمضان صبحي

في الدوري الأهلي رمضان صبحي

نرشح لكم

أخر الأخبار

حلم إفريقيا – حوار في الجول.. موسيماني: صن داونز يريد العودة لمونديال الأندية والفوز على الأهلي دليل 27 دقيقة | إفريقيا
حلم إفريقيا - صن داونز.. للهرب من براكين شمال القارة 28 دقيقة | تقرير في الجول
كلوب: هذه هي المشاكل التي ظهرت أمام سالزبورج 45 دقيقة | أوروبا
الحنفي يدير مباراة أسوان والأهلي 49 دقيقة | مصر
مران الأهلي – 4 جلسات وتقسيمة كرة.. وتدريبات خفيفة للشناوي 56 دقيقة | الدوري المصري
رئيس الزمالك لـ فاطمة سامورا: لسنا صغارا.. ما حدث جريمة قتل موثقة بالفيديو ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي عن لقاء الزمالك وجينيراسيون 2 في الجول يكشف - ماذا تقول لائحة كاف في أزمة الزمالك وجينيراسيون 3 صحفي بي بي سي: تحرك داخل لجان كاف لحل أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت 4 ماذا يحدث داخل الكاف؟ 3 خيارات لـ "مخرج قانوني" في أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت

قد ينال إعجابك