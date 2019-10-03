رغم الثنائية - صلاح خارج ترشيحات أفضل لاعب وأجمل هدف في جولة دوري الأبطال

لم يدخل محمد صلاح نجم ليفربول ضمن الترشيحات على جائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا وجائزة أجمل هدف في الجولة، رغم تسجيل ثنائية.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وسجل صلاح هدفين ليقود ليفربول للفوز بنتيجة 4-3 على سالزبورج، فوز هو الأول للريدز في البطولة التي يحمل لقبها.

وأعلن الاتحاد الأوروبي القائمة القصيرة للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة، ولم يكن الدولي المصري فيها.

فقد تواجد فيها سيرجي جنابري لاعب بايرن ميونيخ الذي دك شباك توتنام برباعية شخصية ضمن 7 أهداف سجلها البافاري.

لويس سواريز الذي سجل ثنائية فوز برشلونة على إنتر ميلان، وأشرف حكيمي الذي فعل مثله لفريقه بروسيا دورتموند أمام سلافيا براج، يتواجدان أيضا في القائمة.

بالإضافة إلى إيمانويل بونافنتور دينيس لاعب كلوب بروج الذي أحرز هدفين في شباك ريال مدريد على ملعبه.

❓❓❓ Who ya got ❓❓❓ ⭐ Luis Suarez ⭐ Emmanuel Bonaventure ⭐ Achraf Hakimi ⭐ Serge Gnabry#UCL | #POTW | @FTBSantander — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 2, 2019

أما ترشيحات أجمل هدف فقد خرج منها الهدف الجميل الذي سجله صلاح في شباك سالزبورج وقاد به الفريق لاقتناص النقاط الثلاثة.

وترشح هدف ماني في شباك سالزبورج ورائعة سواريز أمام إنتر، وصاروخية حكيم زياش جناح أياكس في مرمى فالنسيا، وهدف جوشوا كيميتش لاعب بايرن في شباك توتنام، للفوز بالجائزة.

🚀 Pick the best strike! 🚀 ⚽️ Suárez v Inter (first) ⚽️ Mané v Salzburg ⚽️ Kimmich v Tottenham ⚽️ Ziyech v Valencia #UCL | #GOTW | @NissanFootball — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 2, 2019

ورفع صلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 6 أهداف، 4 في الدوري الإنجليزي و2 في دوري الأبطال.

























































اختر تشكيل ليفربول المثالي

طالع أيضا

مدرب الأهلي يجيب.. لماذا يشارك أجايي أكثر من صلاح

تعرف على تقييم صحف إنجلترا لصلاح أمام سالزبورج

كلوب ينتقد دفاعه أمام سالزبورج

مواعيد مباريات الخميس.. الزمالك وبيراميدز يلعبان في الدوري

ميسي: لا مشكلة مع جريزمان

سر لعبة رمضان صبحي