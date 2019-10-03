رغم الثنائية - صلاح خارج ترشيحات أفضل لاعب وأجمل هدف في جولة دوري الأبطال

الخميس، 03 أكتوبر 2019 - 11:38

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - سالزبورج

لم يدخل محمد صلاح نجم ليفربول ضمن الترشيحات على جائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا وجائزة أجمل هدف في الجولة، رغم تسجيل ثنائية.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وسجل صلاح هدفين ليقود ليفربول للفوز بنتيجة 4-3 على سالزبورج، فوز هو الأول للريدز في البطولة التي يحمل لقبها.

وأعلن الاتحاد الأوروبي القائمة القصيرة للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة، ولم يكن الدولي المصري فيها.

أخبار متعلقة

تحديد موعد قمة ليفربول وأرسنال في كأس الرابطة كلوب: فاردي قد يسجل خماسية لو دافعنا بهذه الطريقة أمام ليستر ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن صلاح بعد لقاء سالزبورج رغم الإنجاز التاريخي للإنجليز تعرف على تقييم صلاح أمام سالزبورج من الصحف الإنجليزية "الأفضل بفارق ضئيل"

فقد تواجد فيها سيرجي جنابري لاعب بايرن ميونيخ الذي دك شباك توتنام برباعية شخصية ضمن 7 أهداف سجلها البافاري.

لويس سواريز الذي سجل ثنائية فوز برشلونة على إنتر ميلان، وأشرف حكيمي الذي فعل مثله لفريقه بروسيا دورتموند أمام سلافيا براج، يتواجدان أيضا في القائمة.

بالإضافة إلى إيمانويل بونافنتور دينيس لاعب كلوب بروج الذي أحرز هدفين في شباك ريال مدريد على ملعبه.

أما ترشيحات أجمل هدف فقد خرج منها الهدف الجميل الذي سجله صلاح في شباك سالزبورج وقاد به الفريق لاقتناص النقاط الثلاثة.

وترشح هدف ماني في شباك سالزبورج ورائعة سواريز أمام إنتر، وصاروخية حكيم زياش جناح أياكس في مرمى فالنسيا، وهدف جوشوا كيميتش لاعب بايرن في شباك توتنام، للفوز بالجائزة.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 6 أهداف، 4 في الدوري الإنجليزي و2 في دوري الأبطال.

اختر تشكيل ليفربول المثالي

طالع أيضا

مدرب الأهلي يجيب.. لماذا يشارك أجايي أكثر من صلاح

تعرف على تقييم صحف إنجلترا لصلاح أمام سالزبورج

كلوب ينتقد دفاعه أمام سالزبورج

مواعيد مباريات الخميس.. الزمالك وبيراميدز يلعبان في الدوري

ميسي: لا مشكلة مع جريزمان

سر لعبة رمضان صبحي

محمد صلاح ليفربول

نرشح لكم

أخر الأخبار

قائمة تونس – رباعي الزمالك والأهلي وبيراميدز حاضر أمام الكاميرون 11 دقيقة | الدوري المصري
إنجلترا تقطع الطريق على نيجيريا بضم موهبة تشيلسي لمعسكر أكتوبر 17 دقيقة | أوروبا
السعيد 93.. وإبراهيم حسن يسجل أسرع هدف في الدوري 22 دقيقة | مصر
شوقي غريب للاعبي المنتخب الأوليمبي: دقت ساعة العمل 34 دقيقة | مصر
صلاح في فريق الجولة بدوري الأبطال.. وغياب لاعبي برشلونة وريال مدريد ساعة | المحترفون
سكاي: يونايتد يفاضل بين ماندزوكيتش وويلسون ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي عن لقاء الزمالك وجينيراسيون 2 في الجول يكشف - ماذا تقول لائحة كاف في أزمة الزمالك وجينيراسيون 3 صحفي بي بي سي: تحرك داخل لجان كاف لحل أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت 4 ماذا يحدث داخل الكاف؟ 3 خيارات لـ "مخرج قانوني" في أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت

قد ينال إعجابك