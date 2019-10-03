تحديد موعد قمة ليفربول وأرسنال في كأس الرابطة

الخميس، 03 أكتوبر 2019 - 11:19

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أرسنال

حدد الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم موعد قمة دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين بين ليفربول وأرسنال.

تُجرى مباراة ليفربول مع أرسنال يوم الأربعاء 30 أكتوبر، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في أنفيلد.

ليفربول تأهل لدور الـ16 بعد الفوز ميلتون كينيز دونز 2-0 خارج أرضه الأسبوع الماضي.

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أما أرسنال فقد عبر عقبة نوتنجام فورست بخماسية نظيفة.

يذكر أن أستون فيلا الذي يضم محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي فسيستضيف ولفرهامبتون.

وجاءت نتائج قرعة دور الـ16 كالتالي:

ليفربول X أرسنال

تشيلسي X مانشستر يونايتد

أستون فيلا X ولفرهامبتون

مانشستر سيتي X ساوثامبتون

إيفرتون X واتفورد

برتون X ليستر سيتي

كروالي X كولشيستر يونايتد

أوكسفورد X سندرلاند

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