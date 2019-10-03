تحديد موعد قمة ليفربول وأرسنال في كأس الرابطة

حدد الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم موعد قمة دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين بين ليفربول وأرسنال.

تُجرى مباراة ليفربول مع أرسنال يوم الأربعاء 30 أكتوبر، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في أنفيلد.

ليفربول تأهل لدور الـ16 بعد الفوز ميلتون كينيز دونز 2-0 خارج أرضه الأسبوع الماضي.

أما أرسنال فقد عبر عقبة نوتنجام فورست بخماسية نظيفة.

يذكر أن أستون فيلا الذي يضم محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي فسيستضيف ولفرهامبتون.

وجاءت نتائج قرعة دور الـ16 كالتالي:

ليفربول X أرسنال

تشيلسي X مانشستر يونايتد

أستون فيلا X ولفرهامبتون

مانشستر سيتي X ساوثامبتون

إيفرتون X واتفورد

برتون X ليستر سيتي

كروالي X كولشيستر يونايتد

أوكسفورد X سندرلاند

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