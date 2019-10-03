لاعب يونايتد السابق: أخشى على الفريق من مصير ليفربول

حزين لدرجة أنه يظن مانشستر يونايتد قد ينتظر سنوات طويلة ليعود مرة أخرى على منصة التتويج بلقب الدوري، ديميتار برباتوف المهاجم الأسبق لفريق الشياطين الحمر.

وقال البلغاري في حواره مع Betfair:"محبط، صعب علي الاعتراف أن يونايتد يبتعد كثيرا عن مانشستر سيتي وليفربول. ترى كيف يلعب الأخيران بثقة وهدوء، يعرفان كيف يلعبان وأحيانا يونايتد لا يقدر على فعل ذلك وتجده يعاني".

وواصل مهاجم يونايتد من 2008 إلى 2012 "أتمنى ألا ينتهي الحال بيونايتد مثل ليفربول وينتظر على الأقل 29 عاما ليفوز بالدوري. ست سنوات وقت طويل على فريق مثل يونايتد ليفوز بلقب. حين تدخل تلك الدائرة تبدأ رويدا رويدا فقدان هويتك، انظر إلى ليفربول على مدار السنوات، لا نريد سيناريو مشابه. ليفربول يلعب أفضل الآن، لكن تطلب منه الكثير ليصل إلى هذه المرحلة التي يلعب فيها كرة عظيمة. على يونايتد إيجاد سبيل للفوز في أسرع وقت ممكن".

واستمر اللاعب الأسبق لتوتنام "من الجيد رؤية الفريق يعطي فرصة للاعبين الصغار، سكوت مكتوميناي كان رائعا ضد أرسنال، تستطيع رؤيته يتحكم في وسط الملعب وسجل هدفا رائعا، إنهاء ممتاز، لا أقدر على تسجيل هدف كهذا. في نفس الوقت، بعض اللاعبين لا يزالون صغارا، يتصرفون بسذاجة في بعض المواقف. يحتاجون بجوارهم لاعبين يتمتعون بالخبرة. ليس جيدا وضع الضغط على اللاعبين الصغار".

بعد 7 جولات في الدوري لم يحصد يونايتد إلا 9 نقاط، لا يزال الفريق يتخبط مع مدربه أولي جونار سولشاير.

فاز بصعوبة بركلات الترجيح على ضيفه روشديل في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية ويحل يوم الخميس ضيفا على ألكمار الهولندي في الجولة الثانية من دور المجموعات للدوري الأوروبي.

ويعاني يونايتد منذ رحيل مدربه الأيقوني سير أليكس فيرجسون، الذي ترك الفريق متوجا بالدوري في موسم 2012-2013.

ومنذ تلك اللحظة فاز الفريق بخمسة ألقاب ليس من بينها الدوري الإنجليزي الممتاز.

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