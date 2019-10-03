بالفيديو - البدري يعلن عدم ضم محمد صلاح لودية بتسوانا

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر استبعاد محمد صلاح نجم ليفربول من ودية بتسوانا بعد اتفاق الطرفين.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

ويدخل منتخب مصر المعسكر الأول تحت قيادة حسام البدري الاسبوع المقبل ويلعب ضد بتسوانا وديا يوم 14 من الشهر الجاري.

وقال حسام البدري في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "اتفقت مع محمد صلاح الحصول على بعض الراحة وعدم الانضمام إلى المعسكر المقبل".

وأوضح المدير الفني لمنتخب مصر "يأتي ذلك بعد اتصال جمعني بنجم ليفربول منذ يومين وعلمي بحاجته إلى الراحة والاستشفاء بناء على تقرير محمد أبو العلا طبيب المنتخب الذي أبلغني بإجهاد اللاعب في العضلة الضامة".

وأضاف البدري "أتمنى أن يعود بعد فترة الراحة بشكل أفضل، وهو معنا بالتأكيد بعد ذلك".

وتابع "تواصلت أيضا مع أحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه، وحاولت التواصل مع أحمد حسن كوكا ومحمد النني لكن هواتفهم كانت مغلقة"ز

وأخيرا بالحديث عن المنتخب الأولمبي قال البدري: "المنتخب يضم عددا من اللاعبين المميزين وأثق في تأهلهم لأولمبياد طوكيو في اليابان".

وأتم تصريحاته "نراقب بعض اللاعبين للاستعانة بهم مع المنتخب الأول".

ونجح صلاح في قيادة ليفربول لتحقيق فوز صعب ضد ريد بل سالزبورج بتسجيل هدفين في المباراة التي انتهت 4-3 للريدز.

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