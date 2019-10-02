قائمة الزمالك - عودة عبد الغني وثنائي الوسط أمام المقاصة

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" عن قائمة الأبيض استعدادا لمواجهة مصر للمقاصة وشهدت عودة محمد عبد الغني وثنائي الوسط طارق حامد ومحمود عبد العزيز.

ويلعب الزمالك مساء غد الخميس أمام المقاصة ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

وغاب يوسف أوباما عن قائمة الفريق بسبب الإصابة، بينما كان غائبا محمد عبد الغني بعد تعرضه للإصابة في مباراة السوبر المصري أمام الأهلي.

وضمت القائمة 22 لاعبا يتم استبعاد ثلاثة لاعبين بجانب حارس مرمى وجاءت كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي

الدفاع: محمد عبد الغني - محمود علاء - محمود الونش - حمدي النقاز - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي.

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - أشرف بن شرقي - محمود عبد الرازق شيكابالا - إمام عاشور - إسلام جابر - كريم بامبو.

الهجوم: خالد بوطيب - مصطفى محمد - عمر السعيد.

وتغلب الزمالك على الاتحاد السكندري في المباراة الافتتاحية بهدف نظيف، بينما تغلب المقاصة على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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