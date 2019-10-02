بالفيديو – لا فوز في كامب نو يا إنتر.. ثورة سواريز تقود برشلونة للفوز

8 مواجهات بين برشلونة وإنتر في دوري أبطال أوروبا ولم يعرف النيراتزوري سوى فوز وحيد خلال موسم الثلاثية التاريخي 2009-10.

إنتر في ملعب كامب نو خسر جميع المواجهات دون أن يسجل لاعبيه أي هدف.

لاوتارو مارتينيز نجح في تسجيل ثاني أسرع هدف في شباك برشلونة منذ هدف ألكسندر باتو بقميص ميلان الذي سكن شباك برشلونة في 2011 بعد مرور 24 ثانية.

لكن لويس سواريز يعرف شباك الأندية الإيطالية جيدا لتصبح المفضلة لديه برصيد 6 أهداف أكثر من أي دولة أخرى في دوري الأبطال.

انتصار وضع برشلونة على قمة المجموعة رفقة بوروسيا دورتموند برصيد 4 نقاط، في المقابل يظل إنتر بنقطة وحيدة في المركز الثالث.

إنتر دخل سريعا أجواء اللقاء، تمريرات سريعة ثم بينية من أليكسيس سانشيز إلى لاوتارو مارتينيز الذي تفوق على كليمون لونجيله ونجح في تسجيل الهدف الأول رغم الرقابة بعد مرور دقيقتين.

سرعة المباراة ظهرت أيضا في حصول نيكولو باريلا على بطاقة صفراء في الدقيقة 6، ثم بعد 3 دقائق حصل أنطوان جريزمان على بطاقة أيضا.

أول تهديد حقيقي من برشلونة جاء بتسديدة قوية من ليونيل ميسي تصدى لها سمير هاندانوفيتش بسهولة في الدقيقة 24.

واعتمد الضيف الإيطالي على ضرب دفاعات برشلونة بالكرات الطولية والتمريرات السريعة في أكثر من موقف لكن دون تهديد حقيقي لمرمى تير شتيجن.

الحارس الألماني زاد عن مرماه في الدقيقة 37 بتصديه لرأسية لاوتارو مارتينيز ومنع الهدف الثاني لإنتر الذي كاد أن ينهى فرص عودة برشلونة.

الشوط الأول انتهى بتقدم إنتر وجاء الرد في الشوط الثاني خاصة بعد تغييرات الفريقين.

أرتورو فيدال وعثمان ديميبلي شاركا في الشوط الثاني لزيادة قوة برشلونة الهجومية في المقابل تغييرات إنتر جاءت دفاعية بنزول روبرتو جاليارديني وروبرتو دي أمبروزيو.

أليكسيس سانشيز حصل على بطاقة صفراء لاعتراضه على قرار الحكم أثناء جلوسه على دكة البدلاء في الدقيقة 77.

وفي الدقيقة 85 من مجهود فردي لليونيل ميسي جذب بها أنظار المدافعين، نجح لويس سواريز في الحصول على تمريرة عرضية من على حدود منطقة الجزاء ليتوغل ثم يضيف الهدف الثاني.

إنتر الجولة المقبلة يستضيف في جوسيبي مياتزا الضيف الألماني بوروسيا دورتموند، في حين يحل برشلونة ضيفا على سلافيا براج في التشيك.

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