مؤتمر فايلر: لا أريد الاستعجال على التشكيل.. وهذا سبب تبديل محمد هاني

رغم استمرار الانتصارات لخمس مباريات على التوالي وتدمير الإنتاج الحربي برباعية دون رد لكن ريني فايلر المدير الفني للأهلي لم يستقر على التشكيل الأساسي لفريقه حتى الآن.

وانتصر الأهلي منافسه الإنتاج الحربي برباعية دون رد في ملعب السلام اليوم الأربعاء في ثاني جولات الدوري المصري.

وتحدث فايلر في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة: "أنا سعيد جدا بالفوز والأداء الذي ظهرنا به اليوم".

وأكمل "في الشوط الأول خلقنا الكثير من الفرص وكنا نستطيع قتل المباراة مبكرا لكن ذلك لم يحدث".

وأضاف المدرب السويسري للأهلي "في بداية الشوط الثاني وجدنا بعض العصوبات لـ10 أو 15 دقيقة ومحمد الشناوي أنقذنا من هدف محقق كان سيغير نتيجة اللقاء".

وأردف "بعد ذلك تسيدنا اللقاء كليا حتى النهاية وسجلنا ثلاثة أهداف".

وعن هل استقر على التشكيل الأساسي قال فايلر: "لا أريد الاستعجال فنحن نخوض الكثير من المباريات خلال أيام قليلة وأنا أختبر الجميع".

وأوضح "أنا أجرب العديد من اللاعبين في نفس المراكز حتى أستقر على التشكيل وكي يكون لدي بدلاء جاهزين حينما أحتاج لهم في أي وقت".

وأكمل "لذا لا أستطيع قول من سيشارك في اللقاء المقبل أمام أسوان".

وعاد فايلر للحديث عن أداء لاعبيه أمام الإنتاج قائلا: "أهم شيء إننا نصنع الكثير من الفرص وأنا سعيد بهذا فكل الفرق تعمل على ذلك وبالطبع في المران سأعمل على علاج السلبيات التي ظهرت".

وبسؤاله عن سبب تبديل محمد هاني أجاب "حصل على إنذار وشعرنا بالخوف عليه من الطرد ولا يوجد أي سبب آخر".

أما عن مواجهة أسوان عقب ثلاثة أيام قال: "الفارق قليل بين المباراتين ولكن هذا قرار اتحاد الكرة وعلينا تقبله".































































































































































































































































































































































































































































































































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