فايلر يواصل عزف سيمفونياته.. الأهلي يُدمر الإنتاج برباعية

واصل قطار الأهلي دهسه لمنافسيه مع استمرار مدربه ريني فايلر في عزف سيمفونياته الجميلة منذ قدومه.

ودمر الأهلي منافسه الإنتاج الحربي برباعية دون رد في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء في ملعب السلام في ثاني جولا الدوري المصري.

وارتفع رصيد الأهلي إلى ست نقاط يتصدر بهم جدول الدوري مبكرا.

فيما تجمد رصيد الإنتاج عند ثلاث نقاط يحتل بهم المركز الثامن.

سجل أهداف المباراة كل من رمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور أجايي ووليد سليمان في الدقائق 25 و54 و70 و88.

وحتى الآن في الدوري سجل الأهلي خمسة أهداف ولم يستقبل أي هدف.

وفاز المارد الأحمر في خمس مباريات خاضها مع فايلر في كل البطولات.

شوط رائع

بدأ الأهلي المباراة بضغط كبير على دفاع الإنتاج الذي لجأ للتكتل الدفاعي بشكل مبكر جدا واعتمد على الهجمات المرتدة السريعة.

في الدقيقة الثانية سدد أجايي كرة زاحفة مرت بجوار مرمى الإنتاج بقليل ومن هنا بدأ طوفان هجومي للأهلي.

مرر أجايي الكرة إلى رمضان صبحي الذي أرسلها بدوره لمعلول ليرسل الأخير عرضية زاحفة لكن عامر عامر تصدى لها قبل أن تصل للاعبي الأهلي.

وفي الدقيقة التاسعة تبادل رمضان الكرة مع أجايي وسدد مباشرة بيمناه لكن القائم الأيمن تصدى للكرة، ذلك قبل أن يسدد أفشة بقوة لكن تصويبته علت المرمى.

واصل الأهلي ضغطه بقوة ومرر أفشة بينية رائعة ضرب بها دفاع الإنتاج بالكامل ليهرب رمضان من التسلل ويسدد مباشرة في الشباك معلنا عن الهدف الأول للأهلي.

وفي الدقيقة 34 انفرد رمضان بمرمى الإنتاج لكن تسديدته تصدى لها عامر عامر.

وكاد رمضان يسجل هدفا ثانيا في الديقة 43 بعد تبادل سريع للكرة مع معلول لكن مدافع الإنتاج شتتها إلى ركلة ركنية.

استفاقة ولكن

مع بداية الشوط الثاني استفاق الإنتاج وكاد يدرك التعادل في الدقيقة 47 استغلالا لخطأ أيمن أشرف الذي سقط في منطقة جزائه دون تدخل من أي شخص لكن محمد الشناوي برد فعل سريع تصدى لتسديدة لاعب الفريق العسكري.

وجاء رد الأهلي قوي للغاية في الدقيقة 54 بعدما ضرب رمضان صبحي مصيدة التسلل وراوغ عامر عامر مستغلا خروجه من مرماه ومرر لحسين الشحات الذي يسدد في الشباك بسهولة معلنا عن الهدف الثاني للأهلي.

وفي الدقيقة 64 أُلغي هدف جديد للأهلي بداعي وجود لمسة يد على أجايي.

وعوض أجايي ذلك الهدف الملغي في الدقيقة 70 بعدما توغل في منطقة جزاء الإنتاج واستغل تمريرة زاحفة من معلول وسدد بسهولة في الشباك معلنا الهدف الثالث للأهلي.

استمر الأهلي في ضغطه ونجح في تسجيل هدف رابع في الدقيقة 88 بعد تمريرة أرضية من حسين الشحات قابلها البديل وليد سليمان بتسديدة يسارية مباشرة في شباك عامر عامر.

واحتسب الحكم ثلاث دقائق وقت محتسب بدل من الضائع لم يحدث فيهم أي جديد لينتهي اللقاء بانتصار الأهلي بأربعة أهداف مقابل لا شيء.