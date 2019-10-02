لويس سواريز: هذا سبب وجود فالفيردي معنا

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 - 23:31

كتب : FilGoal

لويس سواريز - برشلونة - دوري أبطال أوروبا

تحدث الأوروجوياني لويس سواريز صاحب هدفي فوز برشلونة على إنتر في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا ودور أرنستو فالفيردي بين شوطي اللقاء.

برشلونة قلب تأخره في الشوط الثاني إلى فوز على إنتر واعتلى الصدارة رفقة بوروسيا دورتموند (طالع التفاصيل).

الأوروجوياني قال عقب نهاية اللقاء: "3 نقاط ثمينة أمام منافس مباشر، بين الشوطين حصلنا على فرصة لتصحيح الأخطاء، كنا حذرين إذا أكملنا بنفس الأسلوب سوف نخسر".

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وواصل "لدينا الصبر والثقة في النهاية، والعمل الجماعي يجعلك تحقق أهدافك".

وعما قاله فالفيردي للاعبين بين الشوطين "لقد طلب منا أن نكون أكثر تنظيما أثناء الضغط، في بعض الأوقات قمنا بالأمر بشكل خاطئ، هذا سبب تواجد المدير الفني لتصحيح أخطائنا وأن نستفيد منها".

وأتم "عليّ دائما مساعدة الفريق على تسجيل الأهداف أو صناعتها، نحن في أفضل فريق في العالم، علينا البقاء أقوياء في كامل تركيزنا ونعرف قدراتنا في الفوز الخصم وتلك العقلية التي نريدها في دوري الأبطال".

بفضل هدفي اليوم أصبحت الأندية الإيطالية أكثر من هز شباكها الأوروجوياني برصيد 6 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

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