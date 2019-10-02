وجد ليزوي سوي مدرب بلاتينيوم الزيمبابوي نفسه في موقف صعب حيث تولى مسؤولية الفريق خلفا لمدربه نورمان مبيزا وقبل أيام من مواجهة حاسمة في دوري أبطال إفريقيا.

وقاد سوي فريقه للتغلب على يونياو دي سونجو الموزمبيقي بالفوز ذهابا وإيابا 1-0 و4-2، ليتأهل بلاتينيوم لمجموعات دوري الأبطال للنسخة الثانية على التوالي.

ويحاور FilGoal.com ليزوي سوي عن طموح بلاتينيوم في المشاركة في دوري الأبطال هذا الموسم، كيف تطور الفريق عن العام الماضي، وماذا ينتظر في قرعة المجموعات المقرر لها يوم 9 أكتوبر المقبل.

كيف ترى التأهل لمجموعات دوري الأبطال بعد أيام قليلة من تولي المسؤولية؟

التأهل لمجموعات دوري الأبطال بعد أيام قليلة من قيادة الفريق أمر رائع من الصعب شرحه.

هذا إنجاز كبير في مسيرتي التدريبية، وأمر جيد للاعبين الشباب مشاركتهم في دوري الأبطال.

هذه المرة الثانية على التوالي لبلاتينيوم في المجموعات، هل يساعدك ذلك؟

نعم يمكنني قول ذلك، ولكن رحل العديد من اللاعبين منذ العام الماضي من أجل تحسين مواردنا المادية.

هذه كرة القدم، هي الوضع الذي نعيشه في الوقت الحالي وما نعيش من أجله.

وكيف تتعامل مع هذا الموقف؟

التأهل لمجموعات دوري الأبطال يعني أن اللاعبين الموجودين في الوقت الحالي يؤدون أدوارهم على أكمل وجه، وأظهروا شخصيتهم.

هل تحاول الدمج بين خبرات اللاعبين الموجودين من العام الماضي والشباب الجدد؟

نعم، نمتلك لاعبين أصحاب خبرات.

لكن المباريات أفضل معلم، والمباريات المحلية تساعدهم على اكتساب الخبرات.

بلاتينيوم ودع دوري الأبطال الموسم الماضي دون تحقيق أي فوز، كيف ستسعى لتجنب ذلك؟

سنحاول تقدم أفضل ما لدينا من أجل تغيير ما حدث الموسم الماضي وتحقيق شيء ما، لأننا الآن نمتلك خبرة أكبر.

هل ذلك يعني أن هدفك المنافسة على التأهل لربع النهائي؟

يجب عليك عبور الكوبري إذا كان عليك ذلك.

بصراحة، هل تريد تجنب فرق معينة في القرعة؟

لا، لا توجد فرق أريد تجنبها.

ألا تشعر بالخوف من الأسماء الكبيرة في البطولة؟

صحيح يوجد العديد من الأسماء الكبيرة، ولكن أريد أن أقابلهم حتى أتعلم أشياء منهم تساعدني في مسيرتي التدريبية.

وكذلك المواجهات الكبيرة ستعطي فرصة للاعبين للتعلم.

لنعكس السؤال، هل تريد مواجهة فرق معينة؟

في وجود فرق من منطقة جنوب القارة يلعبون بنفس أسلوبنا ويمتلكون لاعبين لديهم نفس سمات لاعبينا، نريد مواجهة فرق عربية أكثر والتعلم منها.

وإذا كان هذا الفريق مصريا، من تُفضل؟

مواجهة فريق مصري ستكون خبرة كبيرة لنا، ولكنني أريد مواجهة الزمالك.

ما السبب؟

أحب الزمالك منذ كنت طفلا، وهو من أقدم الفرق في مصر وإفريقيا ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة وتاريخا كبيرا وأنا أحب ذلك.

كنت أشاهد الزمالك في طفولتي في التليفزيون وكان يفوز بالعديد من الألقاب الإفريقية.

هل ترشح فريقا للتتويج بدوري الأبطال؟

لن أستطيع قبل مشاهدة الفرق كلها في مرحلة المجموعات.

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