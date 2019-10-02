مجموعة قوية لـ مصر في كأس إفريقيا المؤهلة للأولمبياد

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 - 19:39

كتب : FilGoal

مصر الأوليمبي - السعودية الأوليمبي

أقيمت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتي تقام في مصر في الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر المقبل وتؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وتقام البطولة بمشاركة ثماني منتخبات هم كل من مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا ومالي وزامبيا وغانا وكوت ديفوار والكاميرون.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لأولمبياد المقرر إقامتها الصيف المقبل.

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وتشهد النسخة الحالية مشاركة أولى لمنتخبي الكاميرون وغانا في تاريخهم.

ويشارك المنتخب النيجيري أيضا بعدما تُوج بلقب النسخة الماضية.

كما غابت المنتخبات العربية، تونس والجزائر والمغرب بعد فشلهم في تخطي مرحلة التصفيات الأولية.

تم تقسيم المنتخبات على مجموعتين إذ يصعد أول وثان الترتيب إلى المربع الذهبي.

وجاءت المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى: مصر - مالي - الكاميرون - غانا

المجموعة الثانية: نيجيريا - كوت ديفوار - جنوب إفريقيا - زامبيا

النسخة الثالثة من البطولة تشهد المشاركة الثالثة لمنتخب مصر الذي شارك في النسختين السابقتين، نجح في الأولى عام 2011 بالمغرب في التأهل لأولمبياد لندن 2012.

وفشل المنتخب الأوليمبي في نسخة 2015 التي أقيمت بالسنغال في التأهل لأولمبياد ريو 2016 بعدما ودّع من دور المجموعات.

البطولة كان مقرر استضافتها من قِبل زامبيا التي انسحبت من تنظيم البطولة في 2017 وتم إسنادها لمصر في سبتمبر من نفس العام.

وتقام البطولة على ملعبي استاد القاهرة الدولي واستاد السلام.

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