3 ركلات جزاء وباهر يقف كحارس.. المصري يحسم دربي قناة مثير أمام الإسماعيلي

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 - 19:38

كتب : FilGoal

المصري أمام الإسماعيلي

حسم المصري دربي القناة أمام الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة شهدت ثلاث ركلات جزاء وطرد حارس الإسماعيلي ووقوف باهر المحمدي في حراسة المرمى للدراويش.

افتتح المصري التسجيل سريعا من ركلة جزاء في الدقيقة 17 عن طريق سعيدو سيمبوري قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني من ركلة جزاء جديدة وحصل محمد فوزي حارس الإسماعيلي على بطاقة صفراء.

وقبل ثواني من نهاية الشوط الأول نجح محمد الشامي من تقليص الفارق بصاروخية في مرمى أحمد مسعود حارس مرمى المصري مع طرد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الدراويش بسبب الاعتراض.

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وفي الشوط الثاني من المباراة حاول الإسماعيلي إدراك التعادل مع اعتماد المصري على الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 91 انفرد محمود وادي مهاجم المصري بمرمى الإسماعيلي ليخرج محمد فوزي ويعرقله ويحصل الفريق البورسعيدي على ركلة جزاء ثالثة مع طرد حارس مرمى الدراويش.

وقف باهر المحمدي في حراسة المرمى ولكن نجح أحمد ياسر في تسجيل الهدف الثالث.

ارتفع رصيد المصري إلى 4 في الصدارة مؤقتا بالتساوي مع المقاولون العرب، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 3 نقاط في المركز السابع.

ويلعب المصري مباراة الجولة الثالثة أمام الاتحاد السكندري يوم السبت المقبل بينما يواجه الإسماعيلي فريق وادي دجلة في نفس اليوم.

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