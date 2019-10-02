مهاجم المصري: غيرت احتفال رونالدو بسبب الانتقادات في بورسعيد

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 - 21:07

كتب : FilGoal

أحمد ياسر مهاجم المصري

سجل أحمد ياسر مهاجم المصري هدف فريقه الثالث في فوز الفريق البورسعيدي على الإسماعيلي 3-1, وغيّر ياسر احتفاله المعتاد بتقليد كريستيانو رونالدو.

وقال ياسر في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة: "نعم بالفعل غيرت احتفالي بالأهداف".

وأوضح ياسر "شعرت أن الكثيرين ينتقدونني بسبب ذلك، فالوضع صعب جدا في بورسعيد".

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وأضاف مهاجم المصري "هو مجرد احتفال ولا وجه مقارنة بيني وبين النجم الكبير رونالدو".

وتابع ياسر "رغم أن الكثيرين يشبهونني برونالدو، لكن الأهم تحقيقنا الفوز في النهاية".

وأشار مهاجم المصري "حققنا فوز مهم في مشوار المسابقة، وسقف طموحنا عال جدا في بورسعيد هذا الموسم ونتطلع للمنافسة على لقب الدوري".

وأتم تصريحاته "طلبت تسديد ركلة الجزاء الثالثة ووافق سيمبوري بعد تسجيله أول ركلتين".

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