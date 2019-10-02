يرى صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي أنه "من الواضح أن لاعبى الفريق مجهدين"، وذلك بعد الخسارة من المصري 3-1 في الجولة الثانية من الدوري المصري.

دربي القناة شهد إثارة كبيرة باحتساب 3 ركلات جزاء للمصري، وطرد محمد فوزي حارس الإسماعيلي بعد استنفاد الدراويش لتبديلاتهم ليقف باهر المحمدي.

وقال المنياوي عقب المباراة لـFilGoal.com: "الإجهاد انعكس على أرضية الملعب في مواجهة المصري، وكان له أكبر الأثر على أداء اللاعبين".

وأوضح "أكبر مثال اللاعب همام طارق الذي لعب لقاء كبيرا أمام الأهلي الليبى في تونس بالبطولة العربية، وأثر عليه في هذا اللقاء".

وأشار مدير الكرة بالإسماعيلي "سافرنا تونس وعدنا لنلعب لقاء المصري، وبعد يومين سنواجه فريق وادي دجلة".

وأتم المنياوي "سوف نستعد ونكافح لنستعيد عافيتنا ومازال المشوار في بدايته".

ارتفع رصيد المصري إلى 4 في الصدارة مؤقتا بالتساوي مع المقاولون العرب، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 3 نقاط في المركز السابع.

ويلعب المصري مباراة الجولة الثالثة أمام الاتحاد السكندري يوم السبت المقبل بينما يواجه الإسماعيلي فريق وادي دجلة في نفس اليوم.

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