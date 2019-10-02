بعد عقدين من صدام القرن بين الأهلي وريال مدريد، هل تتكرر المواجهة في العام المقبل؟

FilGoal.com يكشف تفاصيل فكرة المباراة المقترحة بين الأهلي وريال مدريد، والتي أشار إليها الأهلي في وقت سابق عبر صفحته الرسمية.

الأهلي زار إسبانيا ممثلا بوفد يضم خالد مرتجي ومحمد سراج الدين عضوي مجلس إدارة النادي، والتقى إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد.

وعلى هامش الزيارة والجولة في ملعب سانتياجو برنابيو، جرى مناقشة مقترح إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين، واقترح بوتراجينيو إقامتها في مدريد، وهو ما رحّب به وفد الأهلي.

كان ذلك ما نشره الأهلي، فما هي تفاصيل المحادثات بين الطرفين؟ ومتى يمكن إقامة المباراة لو قُدر لها أن تُلعب؟ ولماذا مدريد وليس القاهرة؟ وهل يشارك ريال مدريد بالصف الأول؟

FilGoal.com يجيب عن هذه التساؤلات.

الزيارة كانت تأكيدا على العلاقات الوطيدة بين الناديين، مما دفع مرتجي وسراج إلى عرض فكرة تكرار مواجهة القرن عام 2001 التي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد.

من جانبه، رحّب بوتراجينيو بالفكرة وشدد على اعتزازه بمكانة الأهلي وعراقته، لكن ريال مدريد سيجد صعوبة في تلبية رغبة الأهلي باللعب في القاهرة لظروف ارتباطات الفريق.

ليبدي وفد الأهلي مرونة لفكرة اللعب في سانتياجو برنابيو، خصوصا أن لعب الأهلي في إسبانيا سيروّج لاسمه عالميا.

كما أن استقدام ريال مدريد إلى القاهرة سيكلّف الأهلي أموالا طائلة، ليوافق وفد الأهلي على المقترَح.

وعندما ألمح بوتراجينيو إلى إمكانية خوض ريال مدريد المباراة بالصف الثاني، رفض وفد الأهلي وصمم على أن يلعب ريال مدريد المباراة بالصف الأول حال إقامتها، ليوافق الجانب المدريدي.

لينتقل الحديث إلى موعد مقترح لإقامة المباراة.

الاتفاق تم على أن تُلعَب المباراة في 2020، لأن ريال مدريد لن يمكنه خوض أي مواجهات ودية قبل فترة أعياد الميلاد في أواخر ديسمبر وأوائل يناير، لكنه موعد لا يناسب الأهلي كذلك، ليتقرر إقامة المباراة في موعد بالعام المقبل، مع الرجوع للجهازين الفنيين للفريقين.

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