الأهلي يبرر.. لماذا استغنى عن اللون الأزرق في الزي الجديد؟

تحدث أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالأهلي عن تفاصيل فنية بشأن ألوان الزي الجديد للفريق.

كشف النادي الأهلي يوم الثلاثاء رسميا عن قميصه الثاني الأسود الذي سيظهر به في مباريات الموسم الجاري.

وصرح توفيق عبر برنامج (اللعيب) "سعينا لصدم للجماهير باللجوء لألوان جديدة، أملا في رفع معدل مبيعات القمصان في المتاجر".

وأوضح "اللون الأزرق وقته انتهى، فالعالم كله الطاقم الثاني والثالث يتغير كل سنة لتزيد المبيعات للجماهير".

وأشار "الأزرق بالنسبة للجمهور بات لونا عاديا وتعودوا عليه وهناك من لا يحبه، وإذا استمر نفس اللون لسنوات لن تكون المبيعات بالشكل المطلوب، أما الأحمر فهو اللون الأساسي ومن المستحيل أن يتغير، بل يختلف تصميمه من عام لآخر".

وواصل أمير توفيق "سنرى كل سنة ألوانا مختلفة للطاقم الثاني والثالث للأهلي".

وأتم تصريحاته "الفريق سيرتدي القميص الثاني في المباريات التي سيخوضها خارج أرضه بالاتفاق مع مدير الكرة سيد عبد الحفيظ، نحتاج أن نلعب بالزي الاحتياطي لوقت معين ليراه الجمهور أكثر في السوق".

وجاء قميص الأهلي باللون الأسود مع وجود خطوط صفراء على كتفيه، مع تحديد لون شعار النادي باللون ذاته كذلك.

ونشر الأهلي صورة لقميصه الجديد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وظهر في الإعلان كل من رمضان صبحي وصالح جمعة وعلي معلول وأحمد فتحي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يغير فيها لون قميصه الثاني بعد عدة سنوات من الاعتماد على اللون الأزرق.

وكان الأهلي ظهر بقميصه الأحمر الجديد في لقاء كانو سبورت الأخير والذي أقيم السبت الماضي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي الأربعاء في ثاني جولات الدوري المصري في ملعب السلام.

اقرأ أيضا:

كرة طائرة – منتخب مصر يفجر مفاجأة ويهزم إيران ويتصدر كأس العالم

رئيس الزمالك: بلاغات إدارة الأهلي لن تهز شعرة في رأسي.. وآل الشيخ لا يقصدني بكلامه

بالفيديو – المباراة أقيمت هذه المرة.. ريفربليت يقهر بوكا ويضع قدما في نهائي ليبرتادوريس

رئيس الزمالك: أزمة جينيراسيون تصفية حسابات بين حياتو وأحمد.. ومستعدون للإعادة في السنغال

الجونة يبرر.. لماذا لا يجلس غالي بجوار المدير الفني ويتواجد في المدرجات