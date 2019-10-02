دي يونج يتغنى بميسي: حين يمرر كأنه يعطيك تعليمات لتنفذها

تغنى فرينكي دي يونج لاعب برشلونة بقائده ليونيل ميسي الفائز بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم في 2019، مشيرا إلى مدى سهولة اللعب بجوار نجم الأرجنتين.

يستعد لاعب الوسط، الذي أبدع في الموسم الماضي مع أياكس، لصدام قوي يوم الأربعاء أمام ضيفه إنتر ميلان في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

مواجهة صعبة تمنى لو كان ميسي موجودا فيها بالقول في حوار مع صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية:"نفتقده كثيرا، وهذا طبيعي لأنه الأفضل في العالم، لكن حتى بدونه لدينا إمكانات وأفكار لنفرض أنفسنا في الملعب. تقل قوتنا في غياب ميسي لكن نبقى فريقا ممتازا".

وواصل الهولندي البالغ عمره 22 عاما "اللعب مع ميسي أسهل، يقوم بكل شيء بشكل رائع. حين يمنحك الكرة وكأنه يعطيك تعليمات عليك تنفيذها. ما يفعله بالكرة رائعا لكن ليس مفاجئا لأنه يقوم بذلك منذ سنوات".

وشدد دي يونج على قوة فريق نيراتزوري متصدر ترتيب الدوري الإيطالي بالعلامة الكاملة بعد ست جولات "حين أفكر في إنتر أتذكر ويسلي شنايدر والفريق المتوج بالثلاثية. ستكون مباراة صعبة لأن المنافس عظيم. تطور كثيرا. أنطونيو كونتي مدرب رائع، فاز بألقاب مع تشيلسي ويوفنتوس والآن بدأ مسيرته مع إنتر بشكل رائع. سيفاجئنا، لذا علينا الاستعداد وأعتقد أننا كذلك فعلا".

وأتم "صحيح لم نقدم أفضل أداء لنا في مباريات عديدة، نعاني بالأخص خارج ملعبنا. في كامب نو، نكون أقوياء بلا شك. علينا الفوز على إنتر لأننا في أقوى مجموعة. نعتقد أن بإمكاننا الفوز، أثق في ذلك".

مواجهة حامية الوطيس يستضيفها ملعب كامب نو مساء الأربعاء، غياب ميسي بسبب الإصابة عنها يزيد طمع الضيوف في تحقيق نتيجة طيبة.

وتتساوى الأندية الأربعة في ترتيب المجموعة بعد تعادل إنتر سلافيا براج في الجولة الأولى وانتهاء مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة بلا أهداف.

ويحل دورتموند ضيفا على سلافيا براج يوم الأربعاء.

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