مدرب حراس الأهلي: الشناوي الأفضل في مسيرتي وجاهز لـ أوروبا.. الكرة هنا "أسخن" من إيطاليا

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 - 13:47

كتب : FilGoal

صور تتويج الأهلي بكأس السوبر بعد الفوز على الزمالك

أغدق ميشيل إيناكوني مدرب حراس الأهلي بالمديح على حارسه محمد الشناوي، واصفا إياه بـ"أفضل حارس دربه في مسيرته".

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال السويسري ذو الأصول الإيطالية لموقع "كالتشيو ميركاتو": "أفضل حارس دربته في مسيرتي هنا في الأهلي، هو محمد الشناوي، لقد كان رجل مباراة مصر وأوروجواي في كأس العالم 2018. طوله 194 سم وجيد في الانفرادات ورد فعله هائل. أظنه جاهز للعب في أوروبا".

وتحدث إيناكوني عن الحياة في مصر قائلا: "أنا أعيش حياة هائلة في مصر، القاهرة مدينة كبيرة يحيا فيها الغنى والفقر، ومصر بلد له تاريخ عريض يفخر به سكانه".

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وشدد "كرة القدم في مصر أسخن من إيطاليا، الأهلي هو الأكثر تتويجا في إفريقيا وله 60 مليون مشجع في مصر. أنا أول مدرب حراس أجنبي في تاريخ النادي، لم أرد الشهرة لكن الناس توقفني في الشارع لالتقاط الصور مثل كريستيانو رونالدو".

وأكمل "الأهلي يريد الفوز دائما، الأمر مثل الحديث عن ريال مدريد ويوفنتوس، لديه 41 دوري و36 كأس و8 ألقاب لدوري الأبطال".

وأتم إيناكوني الذي أتى مع جهاز السويسري ريني فايلر بأنه يريد التدريب في إيطاليا في ختام مسيرته.

ويبلغ إيناكوني من العمر 59 عاما ويحمل الجنسية البلجيكية، ومعه تلقى الشناوي هدفين من ركلتي جزاء ضد الزمالك فيما حافظ على شباكه نظيفة في 3 مواجهات.

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