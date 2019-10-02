تشكيل الأهلي - عودة معلول وحمدي فتحي وهاني.. أجايي يقود الهجوم ضد الإنتاج

عاد علي معلول وحمدي فتحي ومحمد هاني لتشكيل الأهلي الأساسي الذي يستعد للقاء الإنتاج الحربي.

ويلتقي الأهلي مع منافسه الإنتاج الحربي اليوم الأربعاء في ملعب السلام في ثاني جولات الدوري المصري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: علي معلول- أيمن أشرف- رامي ربيعة- محمد هاني

في الوسط: حمدي فتحي- حسين الشحات- عمرو السولية- محمد مجدي "أفشة"- رمضان صبحي

في الهجوم: جونيور أجايي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من شريف إكرامي وياسر إبراهيم ووليد أزارو ووليد سليمان وأحمد فتحي وحسام عاشور وصلاح محسن

وكان الأهلي فاز في اللقاء الأول في الدوري على سموحة بهدف دون رد.

وانتصر الإنتاج الحربي على منافسه نادي مصر بثلاثية مقابل لا شيء.

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