أجندة أكتوبر - ماذا ينتظر أرسنال هذا الشهر "النهاية مع ليفربول"

يدخل أرسنال شهر أكتوبر ليلعب عدة مباريات صعبة في ظل حالة الفريق الحالية.

مباريات أرسنال خلال شهر أكتوبر سيكون أصعب خصم فيها هو ليفربول.

ويحارب رجال أوناي إيمري في أكثر من بطولة هذا الشهر، الدوري الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين والدوري الأوروبي.

ويستعرض FilGoal.com مباريات أرسنال في شهر أكتوبر.

وجاءت مباريات المدفعجية على النحو التالي:-

أرسنال يحتل المركز الرابع في الدوري الإنجليزي بعد 7 مباريات.

بينما فاز بمباراته الأولى بمرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي على إينتراخت فرانكفورت.

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