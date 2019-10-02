أجندة أكتوبر - ماذا ينتظر يونايتد هذا الشهر "صدام مع ليفربول وتشيلسي"

يدخل مانشستر يونايتد البطل التاريخي للدوري الإنجليزي شهر أكتوبر ليلعب عدة مباريات صعبة في ظل حالة الفريق الحالية.

مباريات يونايتد خلال شهر أكتوبر سيكون أصعب خصم فيها هو ليفربول ويليه تشيلسي.

ويحارب رجال أولي جونار سولشاير في أكثر من بطولة هذا الشهر، الدوري الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين والدوري الأوروبي.

ويستعرض FilGoal.com مباريات يونايتد في شهر أكتوبر.

وجاءت مباريات الشياطين الحمر على النحو التالي:-

يونايتد يحتل المركز العاشر في الدوري الإنجليزي بعد 7 مباريات.

بينما فاز بمباراته الأولى بمرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي على أستانا.

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