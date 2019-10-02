دي ليخت: استفدت من بدايتي السيئة مع يوفنتوس

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 - 17:35

كتب : FilGoal

دي ليخت

لم يعد قلقا ماتياس دي ليخت لاعب يوفنتوس، يرى نفسه تأقلم إلى حد كبير على أسلوب الفريق وبات جاهزا لتأدية دوره كما يجب كلاعب في صفوف بطل إيطاليا.

وقال الهولندي في تصريحات صحفية:"أعتاد على أسلوب زملائي. الفوز على باير ليفركوزن كان جيدا. الآن تسير الأمور بشكل جيد. كنت القائد في أياكس لكن هنا كان علي إيجاد مكاني. أشعر أني وجدته وأنا سعيد بذلك".

وواصل المدافع البالغ عمره 20 عاما "إيطاليا معروفة بالفرق الدفاعية، لكن هذا يتغير، فقط انظر كيف يدافعون من بقعة متقدمة في الملعب. لدينا مدرب جديد ولست الوحيد الذي يحتاج للتأقلم. لسوء الحظ بدأت بشكل سيء لكن الأمر يتعلق بالتطور يوميا وفي كل مباراة".

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وأتم "تسير الأمور بشكل طيب. لوددت خوض مباراة دون ارتكاب أخطاء، لكن هذا مستحيل. ربما كان جيدا بالنسبة لي أن ألعب بهذا الشكل. تطورت بشكل أسرع".

شارك دي ليخت في 6 مباريات مع فريق السيدة العجوز بالموسم الحالي، آخرها ضد ليفركوزن يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتفوق يوفنتوس على ضيفه بنتيجة 3-صفر رافعا رصيد نقاطه إلى 4 ليتصدر ترتيب المجموعة الرابعة.

ووجد دي ليخت نفسه يشارك في التشكيلة الأساسية ليوفنتوس بعدما أصيب اللاعب المخضرم جيورجيو كيلليني.

ولم يقنع دي ليخت جمهور النادي بأدائه في أول مباراة يشارك بها، ارتكب أخطاء عديدة لكن يوفنتوس فاز بصعوبة على نابولي بنتيجة 4-3 في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

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