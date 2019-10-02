تشكيل دربي القناة – بهاء مجدي أساسي ضد الإسماعيلي.. ومدبولي يهاجم المصري

أعلن ميودراج ييسيتش مدرب الإسماعيلي وإيهاب جلال مدرب المصري، تشكيل فريقيهما في مباراة الجولة الثانية من الدوري المصري.

ييسيتش فضل البدء بأحمد مدبولي وهمام طارق مع محمود عبد العاطي "دونجا" ومحمد الشامي في خط الوسط، ما ينبئ بمعركة نارية أمام فريد شوقي وسعيدو سيمبوري، ثنائية جلال في خط الوسط.

ويبدأ بهاء مجدي اللقاء أساسيا بالنسبة للمصري، ليواجه فريقه السابق الذي رحل عنه للزمالك قبل أن يستقر في بورسعيد.

وأتى تشكيل الإسماعيلي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: إبراهيم أبو اليزيد – باهر المحمدي – محمد مجدي – أسامة إبراهيم

الوسط: همام طارق – محمود عبد العاطي "دونجا" – أحمد مدبولي – محمد الشامي

الهجوم: عبد الرحمن مجدي – وجيه عبد الحكيم

أما المصري فتشكيله كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: عمر كمال – أحمد شوشة – كريم العراقي – بهاء مجدي

الوسط: فريد شوقي – سعيدو سيمبوري – حسن علي – إسلام عطية – مفتاح طقطق

الهجوم: محمود وادي

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