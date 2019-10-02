نادر شوقي: حسام غالي سيجلس بجوار الجهاز الفني في المباريات الجماهيرية

حدد نادر شوقي رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة فريق الكرة بنادي الجونة آلية تواجد مدير الكرة حسام غالي بجوار الجهاز الفني على مقاعد البدلاء.

وأشار شوقي في تصريحات إذاعية "بالطبع تواجد غالي على مقاعد البدلاء مفيد تسويقيا للجونة، نظرا لنجوميته وشهرته".

واستدرك "لكنه يجلس في المدرجات بناء على رغبته منذ بداية الموسم، وهي أيضا خطوة مفيدة تكتيكيا ليدرس أداء الفريق وأخطائه ويقيم عمل المدير الفني بنظرة أوسع".

وألمح نادر شوقي "في المباريات الجماهيرية سيجلس حسام غالي على مقاعد البدلاء، لأننا نعلم ماذا سيحدث".

في سياق آخر، قال إن تطلعات فريق الجونة كبيرة هذا الموسم، مضيفا "إنهاء الموسم في المركز العاشر لن يكون مرضيا، بل نسعى للتواجد في المركز الثالث أو الرابع".

وأتم تصريحاته "لست قلقا رغم خسارة الفريق في أول مباراتين، لأن الأداء جيد ويتطور، ونحتاج لوقت لحين تأقلم المدير الفني الجديد مع مجموعة اللاعبين الذين تعاقدنا معهم مطلع الموسم الجاري".

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