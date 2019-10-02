روما يفقد مخيتاريان 3 أسابيع

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 - 15:16

كتب : FilGoal

مخيتاريان - روما - ساسولو

سيفقد نادي روما لاعبه الأرميني هنريك مخيتاريان لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة.

وأفاد النادي في بيان عبر موقعه أن مخيتاريان خضع للفحوصات الطبية بالمستشفى بعدما اشتكى من الألم عقب مباراة الأحد أمام ليتشي.

وأضاف البيان أن الفحوصات أظهرت وجود إجهاد بعضلات الفخذ الأيمن.

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يحتاج اللاعب قرابة ثلاثة أسابيع للاستشفاء حسب نادي روما.

وشارك مخيتاريان في 7 مباريات مع روما هذا الموسم، سجل خلالها هدفا وصنع مثله.

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هنريك مخيتاريان روما

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