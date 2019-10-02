أجندة أكتوبر - ماذا ينتظر برشلونة هذا الشهر "الكلاسيكو وصدام مع إنتر وإشبيلية"

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 - 12:53

كتب : FilGoal

برشلونة - جريزمان

يدخل برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني شهر أكتوبر ليلعب عدة مباريات محفوفة بالمخاطر.

يكفي أن تعلم أن برشلونة سيواجه إنتر ميلان وإشبيلية ثم يلعب مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد هذا الشهر.

ويحارب رجال إرنستو فالفيردي في أكثر من بطولة هذا الشهر، الدوري الإسباني ودوري الأبطال.

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ويستعرض FilGoal.com مباريات برشلونة في شهر أكتوبر.

وجاءت مباريات الفريق الكتالوني على النحو التالي:-

يحتل برشلونة المركز الرابع في الدوري الإسباني بعد 7 مباريات.

بينما تعادل في مباراته الأولى بمرحلة المجموعات بدوري الأبطال مع بروسيا دورتموند.

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