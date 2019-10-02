جنابري: انتظرت طويلا لأسجل أول أهدافي في دوري الأبطال فسجلت 4 بمباراة واحدة

انتظر سيرجي جنابري لاعب بايرن ميونيخ طويلا حتى يسجل أول أهدافه في دوري أبطال أوروبا فأنهى صيامه برباعية في شباك توتنام.

بايرن ميونيخ اكتسح شباك الديوك بسبعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال جنابري في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد قدمنا عرضًا كرويًا رائعًا ولم نتوقف لحظة عن الهجوم. سعيد جدًا بهذا الفوز الكبير".

وأضاف لاعب أرسنال السابق "إنها ليلة استثنائية حقًا".

وأوضح "لقد انتظرت طويلًا لكي أحرز هدفي الأول في دوري الأبطال، وبالطبع لم أكن أحلم بتسجيل أربعة أهداف في مباراة واحدة".

سقوط مدوٍ ومهين.. الديوك طُهيت على الطريقة البافارية دون أي معاناة أو صعوبة. توتنام سقط على أرضه وبين جماهيره بسباعية مذلة.

لم يتوقع أحد أن تسير إلى هذا الاتجاه خاصة مع تقديم توتنام أداء جيدا في الشوط الأول، رغم تأخره بهدفين مقابل هدف، لكن الأوضاع قُلبت رأسا على عقب في الشوط الثاني.

النادي اللندني تلقى أكبر هزيمة على أرضه منذ نشأته، في جميع المسابقات.

فارق الخمسة أهداف بين الفريقين هو الفارق الأكبر في هزيمة أي فريق إنجليزي على أرضه في المسابقات الأوروبية.

وعلى ملعبهم الجديد عادل جنابري أكبر عدد من الأهداف سجله هاري كين لاعب توتنام.

بايرن رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، أما توتنام فقد توقف رصيده عند نقطة واحدة في المركز الأخير بالتساوي مع أولمبياكوس الذي خسر من ريد ستار بنتيجة 3-1.















































































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