مدرب بايرن: لم يحلم أحد بالسباعية أمام توتنام

وصل نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونيخ إلى لندن ولم يكن يحلم بتحقيق فوز كاسح كالذي حققه على توتنام بنتيجة 7-2، حسب تصريحاته.

بايرن أهان توتنام بسبعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال كوفاتش في تصريحات أبرزها موقع ناديه "لم يكن أحد يحلم بنتيجة كهذه. لقد جئنا إلى إنجلترا ونحن نعلم أننا تنتظرنا مباراة صعبة".

وأضاف "في البداية، وضعنا توتنام تحت ضغط كبير، ولكننا أصبحنا الطرف الأفضل والأقوى منذ الدقيقة 30".

وواصل "بالطبع كان الهدف الثاني الذي جاء قبل نهاية الشوط الأول مباشرة مهمًا للغاية. بعد الاستراحة، قدم بايرن أداءً تفخر به كرة القدم الألمانية".

الفريق البافاري أصبح أول فريق ينتصر بسباعية خارج أرضه في مناسبتين بعدما فعلها أمام روما.

وأتم كوفاتش "الآن علينا العودة للتركيز على مباريات الدوري الألماني، فنحن أمام تحديات كبيرة هذا الموسم، ونريد أن نفوز بجميع الألقاب الممكنة".

سيرجي جنابري كان بطل تلك الليلة بتسجيله "سوبر هاتريك" ليصبح اللاعب الوحيد، إلى جوار ليونيل ميسي، الذي نجح في هز شباك فريق إنجليزي بأربعة أهداف أو أكثر بدوري الأبطال.

سقوط مدوٍ ومهين.. الديوك طُهيت على الطريقة البافارية دون أي معاناة أو صعوبة. توتنام سقط على أرضه وبين جماهيره بسباعية مذلة.

لم يتوقع أحد أن تسير إلى هذا الاتجاه خاصة مع تقديم توتنام أداء جيدا في الشوط الأول، رغم تأخره بهدفين مقابل هدف، لكن الأوضاع قُلبت رأسا على عقب في الشوط الثاني.

النادي اللندني تلقى أكبر هزيمة على أرضه منذ نشأته، في جميع المسابقات.

فارق الخمسة أهداف بين الفريقين هو الفارق الأكبر في هزيمة أي فريق إنجليزي على أرضه في المسابقات الأوروبية.

وعلى ملعبهم الجديد عادل جنابري أكبر عدد من الأهداف سجله هاري كين لاعب توتنام.

بايرن رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، أما توتنام فقد توقف رصيده عند نقطة واحدة في المركز الأخير بالتساوي مع أولمبياكوس الذي خسر من ريد ستار بنتيجة 3-1.















































































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