تقرير - أرسنال سيتابع موهبة سالزبرج ضد ليفربول

سيرسل نادي أرسنال كشافيه إلى ملعب أنفيلد مساء الأربعاء لمتابعة دومينيك سوبوسلاي موهبة نادي ريد بول سالزبرج خلال مواجهة الفريق ضد ليفربول في دوري الأبطال، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال التقرير إن الدولي المجري لفت أنظار أرسنال بعدما سجل 8 أهداف في 31 مباراة من انضمامه لسالزبرج في عام 2018.

وتسعى عدد من الأندية لمراقبة اللاعب عن كثب، من ضمنها يوفنتوس، الذي شاهده بالفعل بجانب متابعة إرلينج هالاند أحد مواهب نفس الفريق.

وانضم صاحب الـ18 عاما إلى سالزبرج في يناير 2018 قادما من ليفيرينج النمساوي. ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.

وشارك الدولي المجري خلال الموسم الجاري في 10 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3.

ويجيد سوبوسلاي اللعب في مركز محور الوسط وصانع الألعاب ولاعب وسط أيسر.

ويستعد ريد بول سالزبرج لمواجهة ليفربول مساء الأربعاء ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال، وكان الفريق قد فاز في أولى مبارياته بالبطولة ضد جينك بنتيجة 6-2 ولعب سوبوسلاي كلاعب وسط أيسر وسجل هدفا.

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