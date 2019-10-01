بالفيديو – زاباتا يسجل أول أهداف أتالانتا بدوري الأبطال.. وشاختار يفوز في +90

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 - 21:01

كتب : FilGoal

دوفان زاباتا يحتفل بهدف أتالانتا في يوفنتوس

نجح الكولومبي دوفان زاباتا في تسجيل أول أهداف أتالانتا في دوري أبطال أوروبا عبر تاريخه في شباك شاختار دونتيسك الأوكراني بالجولة الثانية.

المباراة أقيمت على ملعب سان سيرو نظرا للإصلاحات التي تجري في ملعب أتليتي أتزوري دي إيطاليا معقل أتالانتا في بيرجامو.

زاباتا الذي يعيش أفضل أوقاته في مسيرته الكروية مع نيراتزوري بيرجامو، كتب اسمه في سجلات النادي.

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جوسيب أليسيتش أهدر ركلة جزاء بعد مرور 18 دقيقة من بداية اللقاء تصدى لها الحارس المخضرم أندري بياتوف.

وبعد 10 دقائق نجح الكولومبي في تسجيل أول هدف لأتالانتا في دوري الأبطال برأسية مستغلا عرضية هاتيبور.

الشوط الأول انتهى بين الفريقين بهدف لكل منهما، إذ عدّل جونيور مواريس النتيجة بهدف في الدقيقة 41 بعدما راوغ الحارس.

في الشوط الثاني حاول لاعبو أتالانتا عن طريق الثنائي الكولومبي لويس مورييل ودوفان زاباتا وسط تألق.

الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع شهدت هدف الفوز عن طريق مانور سولمون الذي استفاد من تخبط دفاع أصحاب الأرض وسجل هدفا ضمّن النقاط الثلاثة الأولى.

أتالانتا واصل تذيله جدول الترتيب في المجموعة الثالثة بدون نقاط، في المقابل حقق شاختار فوزه الأول ويتواجد في المركز الثالث خلف دينامو زغرب الأوكراني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

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