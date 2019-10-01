تشكيل #ليلة_الأبطال - تعرف على أسلحة أبرز المواجهات

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 - 20:25

كتب : FilGoal

دوري أبطال أوروبا

6 مباريات تقام في نطاق الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.. يوفنتوس ومانشستر سيتي وأتليتكو مدريد يلعبون.

وتوتنام وبايرن ميونيخ يصطدمان في لقاء قوي.. ونستعرض لكم تشكيلات أبرز المواجهات.

توتنام وبايرن

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يوفنتوس وليفركوزن

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مانشستر سيتي ودينامو زغرب

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لوكوموتيف موسكو وأتليتكو مدريد

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جالاتا سراي وباريس سان جيرمان

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