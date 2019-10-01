تشكيل #ليلة_الأبطال - تعرف على أسلحة أبرز المواجهات
الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 - 20:25
كتب : FilGoal
6 مباريات تقام في نطاق الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.. يوفنتوس ومانشستر سيتي وأتليتكو مدريد يلعبون.
وتوتنام وبايرن ميونيخ يصطدمان في لقاء قوي.. ونستعرض لكم تشكيلات أبرز المواجهات.
توتنام وبايرن
🗒️تشكيل - هاري كين ورفاقه يهاجمون بايرن ميونيخ في وايت هارت لين#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/u908HjFFu3— FilGoal (@FilGoal) October 1, 2019
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يوفنتوس وليفركوزن
📋 تشكيل يوفنتوس وباير ليفركوزن لمواجهة الجولة الثانية في دور المجموعات لدوري الأبطال pic.twitter.com/J7VtkOrbDa— FilGoal (@FilGoal) October 1, 2019
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مانشستر سيتي ودينامو زغرب
🗒️تشكيل - رياض محرز وأجويرو يقودان خط الهجوم لمانشستر سيتي أمام دينامو زغرب#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/9ZACpwpZ2i— FilGoal (@FilGoal) October 1, 2019
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لوكوموتيف موسكو وأتليتكو مدريد
📋تشكيل لوكوموتيف وأتليتكو مدريد للقاء الجولة الثانية في دور المجموعات لدوري الأبطال #ليلة_الأبطال pic.twitter.com/iq1CFNlvZd— FilGoal (@FilGoal) October 1, 2019
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جالاتا سراي وباريس سان جيرمان
Galatasaray XI: Muslera; Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo; N'Zonzi, Seri; Babel, Belhanda, Donk; Falcao.
PSG XI: Keylor Navas; Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Gueye, Marquinhos, Verratti; Sarabia, Icardi, Di María.— Squawka News (@SquawkaNews) October 1, 2019
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