بالفيديو – موج الزعيم يُغرق شابي.. الهلال يُدمر السد برباعية في نصف نهائي أبطال آسيا

ارتفع الموج بشدة فدمر السد كليا.

الهلال السعودي ينتصر على السد القطري في ملعب الأخير جاسم بن حمد بأربعة أهداف لهدف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في لقاء الإياب في السعودية في الـ22 من شهر أكتوبر الجاري.

وسوف يلتقي الفائز من الفريقين مع المنتصر من اوراوا ريد دياموندز الياباني وجوانجزو إيفرجراند الصيني في النهائي.

وإن نجح الهلال في التأهل للنهائي فهذه ستكون المرة الثانية له خلال الخمس سنوات الأخيرة بعد عام 2017 الذي خسره.

أما السد بقيادة مدربه شابي هيرنانديز فيحتاج للفوز بأربعة أهداف دون رد في اللقاء المقبل إن أراد التأهل للنهائي للمرة الأولى منذ عام 2011 حينما توج باللقب.

افتتح مهاجم الهلال بافيتيمبي جوميز أهداف المباراة بعدما سجل بالخطأ في مرماه للسد في الدقيقة 16.

ولكن في الدقيقة 34 صحح المهاجم الفرنسي خطأه وسجل هدف التعادل للهلال.

وفي الدقيقة ذاتها حصل عبد الكريم حسن لاعب السد على الإنذار الثاني له ليُطرد من اللقاء.

وأضاف علي بليهي الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 45.

استمرت معاناة السد بعدما سجل سالم الهاجري لاعب الفريق الهدف الثالث بالخطأ في مرماه.

وأتم محمد الشلهوب رباعية الهلال في الدقيقة 67.

وكاد الهلال يضيف أكثر من هدف آخر ولكن افتقاد اللمسة الأخيرة حال دون زيادة النتيجة.

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