الجونة لا يتعلم من أخطائه.. سقط أمام الاتحاد

نجح طلعت يوسف المدير الفني في تحقيق فوزه السادس على الجونة قائدا الاتحاد لتحقيق الانتصار الأول هذا الموسم في الجولة الثانية من الدوري المصري.

طلعت يوسف فشل في المباريات الأربعة الأخيرة في الفوز على الجونة مكتفيا بـ 3 تعادلات سلبية وهزيمة وانتهت مع لقاء اليوم.

هدف اللقاء الوحيد جاء برأسية من محمود رزق مستفيدا من ركلة ثابتة نفذها خالد الغندور وأسكن الكرة الشباك معلنا عن التقدم في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

الجونة لم يتعلم مما حدث في لقاء الجولة الأولى، بعدما خسر بنفس الأسلوب أمام الإسماعيلي بهدف بنفس الطريقة عبر هدف ذاتي من محمد ناجي جدو.

محاولات بين الفريقين في بداية اللقاء لكسر مرحلة جس النبض لم تسفر عن أي خطورة أو تهديد حقيقي.

الفرصة الأخطر في الشوط الأول عبر تسديدة من أكرم توفيق من على بُعد 30 ياردة تصدى لها عماد السيد ببراعة وحوّل الكرة لركنية.

وفي الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول تقدم الاتحاد بالهدف الأول.

مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 46 كاد الجونة أن يدرك التعادل لولا براعة عماد السيد في الزود عن مرماه مرتين أمام إسلام محارب وأحمد مجدي.

طرد المدافع محمد أنور في الدقيقة 61 فتح الباب للجونة من أجل زيادة الضغط الهجومي لكنه لم يسفر عن أي جديد أو خطورة على مرمى عماد السيد.

الجونة حاول استغلال النقص العددي بنزول محمد ناجي جدو وأحمد حمدي في الدقائق 65 و73.

على العكس تماما فشل زعيم الثغر في تشكيل أي خطورة هجومية رغم اعتماده على المرتدات.

الاتحاد حصد النقاط الثلاث الأولى في الموسم بعدما خسر من الزمالك في الجولة الأولى وارتقى للمركز التاسع برصيد 3 نقاط.

بينما تذيل الجونة جدول الترتيب بعد تعرضه للخسارة الثانية على التوالي.

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