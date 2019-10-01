مؤتمر #ليلة_الأبطال - جريزمان: أعددت شراب الماته لـ ميسي لأتغلب على قلة الحديث

اعترف أنطوان جريزمان لاعب برشلونة أنه لم يحظ بفرصة التقرب كثيرا من ليونيل ميسي قائد الفريق، لكنه شدد في الوقت ذاته على محاولة تأصيل العلاقة.

جريزمان يعيش موسمه الأول في برشلونة بعد انتقاله إليه قادما من أتليتكو مدريد، وسط تساؤلات عن قدرته على التأقلم مع ميسي ولويس سواريز.

وصرّح جريزمان: "ميسي لا يتحدث كثيرا، وأنا كذلك لا أتحدث كثيرا. وبالتالي يصعب علينا التحدث إلى بعضنا، لكني أعددت بعض الماته له، العلاقة تسير في الطريق الصحيح. كان مصابا الفترة الماضية وهذا وضع مُعقّد، علينا أن نقوّي تواصلنا على أرض الملعب".

برشلونة يستعد لمواجهة إنتر ميلان في الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا مساء غدا الأربعاء.

جريزمان واصل حديثه خلال المؤتمر الصحفي السابق للمواجهة: "الأمور تزداد صعوبة حال إصابة ديمبيلي أو فاتي أو ميسي أو سواريز. الوضع الأسوأ هو ألا نكون متاحين جميعا. لكن علينا أن نتأقلم، سواء شارك كارليس بيريز مع أنسو في وجودي بمركز المهاجم أو على الجناح. لدينا قائمة رائعة، وسنجد حلا أمام إنتر".

وأكمل: "أشعر بالراحة، ولكن علي أن أتطور أكثر، خصوصا في تحركاتي. عندما أمتلك الكرة أكون على ما يرام، لكن أريد الانخراط أكثر في اللعب وأن أتطور في اللعب على الأطراف، لكني أشعر بالثقة، أحتاج إلى أفضل نسخة من جريزمان، وأنا في الطريق إلى ذلك".

جريزمان قدّم كل الدعم لمواطنه عثمان ديمبيلي: "ديمبيلي يتدرب ويقوّي عضلاته، يهتم بنفسه. لكن المشكلة أن الدخول في دوامة إصابات أمر يصعب التعامل معه. لكنه يحظى بدعمي كاملا، وبدعم زملائه والمدرب. نحن هنا لمساعدته ولجعله يشعر بالراحة".

وأوضح جريزمان أنه غير قلق بشأن تأقلمه: "انضممت لتوي لفريق يلعب بفلسفة مختلفة، وألعب في مركز مخالف. علي أن أتعلم وأتطور. زملائي يريدون أفضل نسخة مني، وأنا في الطريق لذلك".

وأفصح عن حلمه بالفوز بدوري أبطال أوروبا، بعد خسارته نهائي 2016: "دوري أبطال أوروبا هو حلم الجميع، وهو واحد من أحلامي. لدي أحلام عدة، لكن دوري أبطال أوروبا هدفي. آمل أن نحصد النقاط الثلاث غدا".

كما أشاد بـ أنطونيو كونتي مدرب إنتر: "أنطونيو كونتي مدرب عظيم، وحقق نتائج مميزة، ستكون مباراة صعبة. علينا أن نقدّم أفضل ما لدينا حتى نحصد نقاط المباراة".

هل سيزيد مستواه لو لعب كجناح أيمن؟ سؤال أجاب عنه جريزمان: "سؤال جيد (يضحك). لا أدري. كما قلت من قبل، لقد وصلت لتوي. أنا هنا لمساعدة زملائي. إنها إجابة مملة أدرك ذلك، ولكنها الحقيقة. لدينا مدرب، ولدينا خطة، وعلي أن أتأقلم مع ذلك".

وعن مواجهته صديقه دييجو جودين المتواجد في إنتر: "مواجهتي معه في كأس العالم كانت مميزة لأنها كانت المرة الأولى التي نلعب فيها ضد بعضنا. اللعب أمام جودين أمر مميز لأنه صديق عظيم، إنه عرّاب ابنتي، ولدي خدعي الخاصة للتغلب عليه".

وأتم: "أنا سعيد للغاية في برشلونة. أنا وعائلتي مستمتعين بإقامتنا هنا. أنا مرتاح داخل وخارج الملعب. أرى أمورا جديدة والطريقة التي يتم الإعداد بها للمباريات".

برشلونة افتتح دور المجموعات بتعادل 0-0 أمام بوروسيا دورتموند، فيما تعادل إنتر ميلان أمام سلافيا براغ.

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