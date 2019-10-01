قائمة الأهلي – عودة أفشة وحمدي فتحي ومعلول أمام الإنتاج.. وغياب ديانج

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 - 17:47

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - كانو سبورت - جونيور أجايي

عاد محمد مجدي "أفشة" وحمدي فتحي وعلي معلول إلى قائمة الأهلي المستدعاة للقاء الإنتاج الحربي في الجولة الثانية من الدوري المصري.

ويواجه الأهلي منافسه الإنتاج الحربي غدا الأربعاء في ملعب السلام.

وكان الأهلي فاز في الجولة الأولى على سموحة بهدف دون رد، أما الإنتاج فانتصر على نادي مصر بثلاثية دون رد.

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وشهدت القائمة التي استدعاها ريني فايلر المدير الفني للأهلي ضم 21 لاعبا.

فيما غاب عن القائمة كل من أليو ديانج وصالح جمعة وأحمد الشيخ.

وجاءت القائمة كاملة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- شريف إكرامي- مصطفى شوبير

في الدفاع: محمود وحيد- أيمن أشرف- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- أحمد فتحي- محمد هاني- علي معلول

في الوسط: حمدي فتحي- عمرو السولية- محمد مجدي "أفشة"- حسام عاشور- حسين الشحات- وليد سليمان- رمضان صبحي- جيرالدو

في الهجوم: صلاح محسن- وليد أزارو- جونيور أجايي

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