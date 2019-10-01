رئيس الإسماعيلي: توقعت أداء أفضل أمام أهلي بنغازي.. نريد انطلاقة جديدة ضد المصري

قال إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي إنه انتظر تقديم فريقه لأداء أفضل مما قدمه أمام أهلي بنغازي في إياب دور الـ32 من البطولة العربية.

وكان الإسماعيلي خسر من إياب البطولة العربية بهدف دون رد بعد الفوز ذهابا بأربعة أهداف لهدفين.

وواصل رئيس الإسماعيلي حديثه خلال اجتماعه مع لاعبيه "أطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد لاستمرار الانتصارات والبداية ستكون أمام المصري".

وأردف "أثق في كل اللاعبين ومواصلة الانتصارات ستؤكد إننا نسير على الطريق الصحيح".

وأتم إبراهيم عثمان "التعامل مع كل مباراة باعتبارها بطولة منفصلة والتركيز في كل مواجهة سوف يساعدنا في تحقيق أفضل نتيجة ممكنة وإعادة الفريق لوضعه الطبيعي كأحد أندية القمة".

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