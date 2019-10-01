هارت: انزعجت من تعاقد سيتي مع سيلفا القصير البطيء

اعترف جو هارت حارس مرمى مانشستر سيتي السابق، أنه استنكر تعاقد الإدارة مع ديفيد سيلفا قبل 10 سنوات.

هارت الذي يتواجد حاليا في نادي بيرنلي، تزامل مع سيلفا لـ6 مواسم تقريبا، وكان عنصرا في الجيل الذهبي الذي حصد لقب الدوري مرتين.

وصرّح هارت: "أنفقنا وقتها 30 مليون يورو على لاعب بطيء صغير الحكم لا يستطيع استخدام سوى قدم واحدة ولا أملك أي فرصة أين يلعب".

وأضاف في حديثه عبر KickBack: "بدا شخصا رائعا، لكنه لم يكن يتحدث الإنجليزية بتاتا".

وأتم: "لاحقا ارتفع مستواه وتأقلم وأظهر جودته. إنه مجنون، لاعب متكامل، طوله هو نقطة ضعفه الوحيدة".

سيلفا أعلن في وقت سابق أن الموسم الحالي هو الأخير له مع سيتي، إذ سيكمل 10 سنوات في الفريق السماوي في الصيف المقبل.

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