وداعا اللون الأزرق.. الأهلي يعلن رسميا قميصه الثاني

كشف النادي الأهلي اليوم الثلاثاء رسميا عن قميصه الثاني الذي سيظهر به في مباريات الموسم الجاري.

وجاء قميص الأهلي باللون الأسود مع وجود خطوط صفراء على كتفيه، مع تحديد لون شعار النادي باللون ذاته كذلك.

ونشر الأهلي صورة لقميصه الجديد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وظهر في الإعلان كل من رمضان صبحي وصالح جمعة وعلي معلول وأحمد فتحي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يغير فيها لون قميصه الثاني بعد عدة سنوات من الاعتماد على اللون الأزرق.

وكان الأهلي ظهر بقميصه الأحمر الجديد في لقاء كانو سبورت الأخير والذي أقيم السبت الماضي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي غدا الأربعاء في ثاني جولات الدوري المصري في ملعب السلام.

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